Harcosok órája: A világ állapota tragikus

Bayer Zsolt elsőként a csütörtöki békemenetről beszélt a műsorban. Mint mondta, érzékelve a lelkesedést, olyan lesz a mostani menet, mint a legelső békemenet volt.

„Ugyanígy szorongatták az Orbán-kormányt Brüsszelből, és egy nappal a békemenet előtt arról beszélgettünk, ha tízezren leszünk, csodát teszünk, aztán rácsodálkoztunk a tömegre” – idézte fel.

Megítélése szerint most is rengetegen lesznek, mert a világ állapota tragikus. A tervezett budapesti békecsúcsról, és a kedd este felröppenő információkkal kapcsolatban úgy fogalmazott, Szijjártó Péternek van igaza, amikor diplomáciai nyomásgyakorlásról beszél.

„Az egész EU vezetése sikítófrászt kapott a bejelentéstől, rosszul vannak tőle, mindent megtesznek, hogy ne így legyen. De semmi beleszólásuk ebbe, Brüsszel kicsi és kevés. Feltehetően a két külügyminiszter között nem egyezett valami, ezt kell még kikalapálni. De, ha lesz találkozó, az Budapesten lesz” – vélekedett.

Bayer Zsolt közölte, az európai gazdaság letérdelt, és érthetetlen, mi lehetne a béke alternatívája a brüsszeli bürokraták fejében. Ruszin-Szendi Romulusz polgárháborúra uszító ominózus videójáról azt mondta, Ruszin-Szendi ezzel kimondta, ha nem nyerik meg a választást, majd kezet emelnek, mert nem tudják elviselni a bukást.

„Elmebeteg gazember, Peti meg szereti” – fogalmazott a publicista. Hozzátette, elképzelni ezt a mondatot egy jobboldali politikus szájából elképzelhetetlen, az ellenzéki sajtó azonnal ráugrana, most pedig egyáltalán nem foglalkozik Ruszin-Szendi kijelentésével.

Fleck Zoltán visszatéréséről azt mondta,

"ezek" minden választás előtt fél évvel elkezdik fújni a választást, pedig a rendszerváltás óta az egyetlen ország vagyunk, ahol minden megválasztott kormány kitöltötte a ciklust.

De ők folyton jönnek ezzel a fikcióval. – Ez a belterjes társaság ott ül a medencében, és ugyanazokat a köröket futják, és egymás vállát veregetik, hogy milyen jól csinálják – mondta.

Magyar Péter azon beismeréséről, miszerint tégla van a Tisza elnökségében, Bayer Zsolt úgy reagált, ezt Magyar elmondta Rónai Egonnak tegnap reggel, ami után volt az elnökségi ülés 12 emberrel. – Vajon milyen lehetett ott a hangulat? – tette fel a kérdést. Szerinte mivel pszichopata, az adott pillanatban valószínűleg el is hiszi, amit hazudik. Pár mondat után elkezdi elhinni a saját szavait. Nincs olyan, amikor nem hazudott. Ilyen volt a kémtoll, a lehallgatások.

És amikor elmondja Tarr Zoltán, hogy mit terveznek valójában, azt mondják, az a mesterséges intelligencia műve volt.

Szóba került az is, hogy Magyar Péter rendre kommentálja a balliberális portálok cikkeit, ahol mindenkit lecsesz. – Az ő hátát nyalogató teljes médiumot lecseszi – mondta Bayer Zsolt.