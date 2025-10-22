Harcosok órája: A világ állapota tragikus

Bayer Zsolt elsőként a csütörtöki békemenetről beszélt a műsorban. Mint mondta, érzékelve a lelkesedést, olyan lesz a mostani menet, mint a legelső békemenet volt.
„Ugyanígy szorongatták az Orbán-kormányt Brüsszelből, és egy nappal a békemenet előtt arról beszélgettünk, ha tízezren leszünk, csodát teszünk, aztán rácsodálkoztunk a tömegre” – idézte fel.
Megítélése szerint most is rengetegen lesznek, mert a világ állapota tragikus. A tervezett budapesti békecsúcsról, és a kedd este felröppenő információkkal kapcsolatban úgy fogalmazott, Szijjártó Péternek van igaza, amikor diplomáciai nyomásgyakorlásról beszél.
„Az egész EU vezetése sikítófrászt kapott a bejelentéstől, rosszul vannak tőle, mindent megtesznek, hogy ne így legyen. De semmi beleszólásuk ebbe, Brüsszel kicsi és kevés. Feltehetően a két külügyminiszter között nem egyezett valami, ezt kell még kikalapálni. De, ha lesz találkozó, az Budapesten lesz” – vélekedett.
Bayer Zsolt közölte, az európai gazdaság letérdelt, és érthetetlen, mi lehetne a béke alternatívája a brüsszeli bürokraták fejében. Ruszin-Szendi Romulusz polgárháborúra uszító ominózus videójáról azt mondta, Ruszin-Szendi ezzel kimondta, ha nem nyerik meg a választást, majd kezet emelnek, mert nem tudják elviselni a bukást.
„Elmebeteg gazember, Peti meg szereti” – fogalmazott a publicista. Hozzátette, elképzelni ezt a mondatot egy jobboldali politikus szájából elképzelhetetlen, az ellenzéki sajtó azonnal ráugrana, most pedig egyáltalán nem foglalkozik Ruszin-Szendi kijelentésével.
Fleck Zoltán visszatéréséről azt mondta,
"ezek" minden választás előtt fél évvel elkezdik fújni a választást, pedig a rendszerváltás óta az egyetlen ország vagyunk, ahol minden megválasztott kormány kitöltötte a ciklust.
De ők folyton jönnek ezzel a fikcióval. – Ez a belterjes társaság ott ül a medencében, és ugyanazokat a köröket futják, és egymás vállát veregetik, hogy milyen jól csinálják – mondta.
Magyar Péter azon beismeréséről, miszerint tégla van a Tisza elnökségében, Bayer Zsolt úgy reagált, ezt Magyar elmondta Rónai Egonnak tegnap reggel, ami után volt az elnökségi ülés 12 emberrel. – Vajon milyen lehetett ott a hangulat? – tette fel a kérdést. Szerinte mivel pszichopata, az adott pillanatban valószínűleg el is hiszi, amit hazudik. Pár mondat után elkezdi elhinni a saját szavait. Nincs olyan, amikor nem hazudott. Ilyen volt a kémtoll, a lehallgatások.
És amikor elmondja Tarr Zoltán, hogy mit terveznek valójában, azt mondják, az a mesterséges intelligencia műve volt.
Szóba került az is, hogy Magyar Péter rendre kommentálja a balliberális portálok cikkeit, ahol mindenkit lecsesz. – Az ő hátát nyalogató teljes médiumot lecseszi – mondta Bayer Zsolt.
Visszatérve a békemenetre, és arra, hogy Magyar Péter szerint a szervezők buszokkal utaztatja a résztvevőket, és a nyugdíjasokat élelmiszer utalványokkal fizetnék le, Bayer Zsolt annyit mondott,
ez az ember hazudik, ez az ember nem normális, szerencsétlen elmeháborodott.
A Tisza háborús menete kapcsán felidézték, Magyar Péter korábban arról beszélt Orbán Viktort dicsérve, hogy itt demokrácia van, és ő sosem fog a Fidesz ellen fordulni. Most pedig arról beszél, "a szemét kormány nem hagyja őket buszt bérelni", ami arról is árulkodik, ők buszoztatnának. – Tehát van a jó buszoztatás, és van a rossz buszoztatás – mondta.
Arra, hogy Magyar Péter nem mondhat beszédet a Műcsarnok lépcsőjén, ahol Orbán Vikor beszélt 1989-ben, úgy reagált,
az egész szánalmas élete arról szól, hogy "én vagyok az Orbán Viktor".
Vagy Jézus Krisztus, hiszen Kéri László hozzá hasonlította a Tisza elnökét.
Puzsér Róbert is szóba került a műsorban, miután Puzsér a 13. és a 14. havi nyugdíjra azt mondta, pofátlanság. Bayer Zsolt azt mondta: ha nem dönt másként a kokain, egyszer ő is nyugdíjas lesz. – Puzsér Róbert egy proli – vélekedett.
Végszóként az első békemenetet felidézve azt mondta, volt akkor egy lélektani pillanat, egy iszonyatos felháborodás szinte rögtön azután, hogy az országot tönkretevő Gyurcsány-Bajnai kettőst elküldtük, Brüsszel elkezdte a pénzelvonást, rögtön beleszólt hazánk belügyeibe, fenyegetett az IMF-hitellel.
Most a helyzet ugyanaz, csak ma már nehezen félreérthető módon közlik, nemzeti szuverenitás nem létezik. Mi ezért küzdünk, ezért Brüsszelben azt mondják, el kell minket törölni bármi áron, Na, ezért kell holnap minél többeknek részt venni a békemeneten.
