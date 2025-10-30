Gulyás Gergely helyretette a tiszás szakértőt

A Miniszterlnökséget vezető miniszter azt írta, Kármán András nagyon jól tudja, hogy a háború blokkolja a gazdaságot. A szomszédos Ausztriában két egymást követő évben csökkent a gazdaság, amire sosem volt példa a világháború óta. Hangsúlyozta, ettől még a kormány valamennyi gazdasági célkitűzését meg fogja valósítani.

Gulyás Gergely / Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Soós Lajos

Leszögezte, tiszás adóemelés és nyugdíjadóztatás helyett béremeléseket, nyugdíjemelést, két- és háromgyermekes édesanyák adómentességét, családi adókedvezmény megduplázását, fix 3%-os Otthon Start hitelt, fegyverpénzt, kis- és közepes vállalkozásokat támogatja a kormány.

A miniszter egyértelművé tette, semmilyen vállalásukat nem adják fel, minden ígéretüket valóra váltják.

Nem emelünk adót, nem finanszírozzuk a háborút. Mindeközben Magyarország erején felül vesz részt a béketeremtésben és ha lesz béke, lesz újra dinamikus növekedés is –

közölte Gulyás Gergely.