Orbán Viktor édesanyja is részt vett a Békemeneten október 23-án. Mint mondta, minden évben részt vesz rajta, "ott a helye", de nemcsak azért, mert a fiát támogatja. "Akkor is itt lennék, ha nem a fiam volna" - nyilatkozta egy balos influenszernek Sipos Erzsébet.

Büszke Orbán Viktorra, de ugyanúgy büszke a többi gyermekére is. Az interjú során szóba került az ellenzék és a politikai megosztottság is. Sipos Erzsébet úgy véli, sokan nem politizálnak mélyen, hanem inkább afelé hajlanak, aki jót ígér nekik, és gyakran anélkül ítélkeznek, hogy valóban ismernék az érintetteket.

Egy régi történetet is megosztott, amikor kopogtatócédulát gyűjtött a Fidesznek, és egy idős nő azt mondta neki, nem szavaz Orbán Viktorra, mert cigány. Sipos Erzsébet próbálta meggyőzni az asszonyt, hogy ez nem igaz: „Tessék mondani, a néni szerint én is cigány vagyok? Azt mondta, nem, maga nagyon kedves. És akkor mondtam neki, hogy én az Orbán Viktor anyukája vagyok. Szegény annyira zavarban volt, annyira sajnáltam. De így meg lehet bolondítani az embereket.”

Az interjúban szóba került Hatvanpuszta is, amelyről Sipos Erzsébet elmondta, hogy az a férje, Orbán Győző tulajdona, nem pedig a miniszterelnöké. A majorságot állítása szerint Orbán Győző részletekben vásárolta meg, és a család kőbányája is hitelből indult, amely mára sikeresen működik. Sipos Erzsébet büszke a bányára és férjére, és meg is hívta a youtubert, hogy nyugodtan látogassa meg a helyszínt. A zebraügyre, amely Hatvanpusztával kapcsolatban felmerült, nevetve reagált: „Ahhoz, hogy legyen, fel kéne festenünk az útra. Miért tartanánk ott zebrát, már nem azért mondom. Viktor meg pláne miért tartana zebrát. Ez egy hülyeség, nem normális, aki kitalálta”.



