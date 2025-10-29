Tisza-AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ez nem méltó" - Thuróczy Szabolcs az '56-os hősökön gúnyolódott

Thuróczy Szabolcs
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 12:54
Nyitrai Zsoltszínművész
Thuróczy Szabolcs az '56-os hősökön gúnyolódott egy műsorban.

Nyitrai Zsolt egy felháborító dologra hívta fel a figyelmet: Thuróczy Szabolcs az '56-os hősökön gúnyolódott a tiszás Kontrollban.

"Október 23-án felemelő és megtisztelő érzés volt az, hogy a még élő '56-os legendák közöl többen ott ünnepeltek a Kossuth téren, a színpadon. Az már kevésbé volt méltó, hogy Thuróczy Szabolcs színművész úr az 56-os hősökön élcelődött. 

Ez nem méltó egy művészhez, nem méltó önhöz, ez nem méltó a magyar ellenzékhez sem" - mondta Nyitrai Zsolt a Facebookra feltöltött videójában.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu