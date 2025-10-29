"Ez nem méltó" - Thuróczy Szabolcs az '56-os hősökön gúnyolódott

Nyitrai Zsolt egy felháborító dologra hívta fel a figyelmet: Thuróczy Szabolcs az '56-os hősökön gúnyolódott a tiszás Kontrollban.

"Október 23-án felemelő és megtisztelő érzés volt az, hogy a még élő '56-os legendák közöl többen ott ünnepeltek a Kossuth téren, a színpadon. Az már kevésbé volt méltó, hogy Thuróczy Szabolcs színművész úr az 56-os hősökön élcelődött.

Ez nem méltó egy művészhez, nem méltó önhöz, ez nem méltó a magyar ellenzékhez sem" - mondta Nyitrai Zsolt a Facebookra feltöltött videójában.