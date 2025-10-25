Csak a szokásos: Magyar Péter ismét hazudott

„Alig tudták megtölteni egy pillanatra a 600 méter hosszú és 25 méter széles Margit hidat” — írja Magyar Péter, aki az október 23-i kudarca után nem hagyja abba az álhírterjesztést.

Most éppen azt mondja, hogy alig voltak emberek október 23-án a Békemeneten. Nem zavarják a tények, hogy cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren vettek részt.

De a légtérzárról sem mondott igazat. A Tisza Párt elnöke azt állította, hogy a rendezvényük miatt rendeltek el légtérzárat, ezzel szemben az az igazság, hogy a Gripenek ünnepélyes repülése miatt kellett üressé tenni a fővárosi légteret.

– Magyar Péter azt állította, hogy miatta zárták le ideiglenesen a légteret október 23-án, holott ez nem igaz: valójában a Gripenek repülése miatt kellett néhány órára elrendelni a repülési tilalmat. Ezért nem készült például drónfelvétel, csak felszíni videó a Békemenetről a csurig megtelt Kossuth téren és az Alkotmány utcán, hiszen amikor már ott volt a tömeg, akkor már érvényben volt a légtérzár – közölte Deák Dániel.