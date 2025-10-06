Ukránok kezében a Tisza Párt applikációja, elloptak több tízezer adatot

Egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén - írta meg az Index. Az app egyik kezelője az ukrán hadsereg beszállítója.

Közel húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak az applikációból. Az eddigi adatok szerint Ukrajnába kerültek a magyar felhasználók adatai. A Tisza Párt számára azért is különösen kellemetlen lehet, ami történt, mert korábban is előfordult már, hogy aktivistáik adatait nem voltak képesek biztonságosan kezelni, és azok nyilvánosságra kerültek a párt Discord-szerveréről.

Rendkívül súlyos adatszivárgásra hívta fel a figyelmet az Index egy olvasója, aki a Redditen találkozott egy linket tartalmazó bejegyzéssel, amely szerint valaki a Tisza Világ applikációból származó személyes adatokat töltött fel az internetre. Az anonpaste.com oldalon azóta is megtalálhatók a tiszás felhasználók adatai.

Brutális szivárgás történt, akárki hozzáférhetett a személyes adatokhoz

A honlapon szereplő információk szerint október elsején a Tisza Világ alkalmazás „beépített publikus funkcióin” keresztül valakinek sikerült kinyernie több, mint 18 ezer felhasználó adatait, amit feltöltöttek az internetre. A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma. Sőt, az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.

A kiszivárgott információk között szerepelnek az applikáció hét adminjának adatai is. Ők olyan személyek, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz. Egyikük nem más, mint Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki az applikáció kifejlesztését koordinálta. Ő volt az, aki szeptemberben bemutatta a Tisza Világ alkalmazást a nyilvánosságnak. Radnainak most közzé tették a telefonszámát és az e-mail címét is, de az is kiderült, hogy a Tisza központ címeként – feltehetően viccből – a Fidesz székház mellett található, és a kormánypárt tulajdonában álló Lendvay utca 27-et állította be az alelnök az alkalmazásban.