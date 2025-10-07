Tisza adatszivárgás: Magyar Péterék próbálják eltüntetni a nyomokat

Törölte magát az üzleti-szakmai közösségi oldalról, és a Magyar Nemzet kérdéseire sem válaszol, vagyis a jelek szerint megpróbál felszívódni a tiszás adatszivárgási ügy egyik kulcsfigurája, az ukrán Miroslav Tokar. Ő az az informatikai szakember, aki egy ukrán telefonos alkalmazásokat fejlesztő cégnél dolgozik, emellett a Tisza Párt applikációjának egyik adminja, magyarul működtetője. Vagyis az ő személye valószínűsíti, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta pártja alkalmazását. Eközben kiderítették, Tokar egy Hungaroringre néző hotel címét adta meg lakhelyeként.

A kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Az Index szerint a férfi ungvári és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját.

A masszív adatszivárgás után Tokar megpróbál eltűnni: törölte magát a nemzetközi szakmai közösségi oldalról, és nem válaszol lapunk megkeresésére.

A nyilvánosságra került adatok szerint Tokarnál feltüntettek magyar címet: egy Hungaroring melletti fogadóét.

Törölte magát a LinkedIn nevű üzleti-szakmai közösségi oldalról, vagyis megpróbál eltűnni a tiszás adatszivárgási botrányban megismert Miroslav Tokar. Az ukrán férfiról először, hétfőn, az Index írt, amikor a lap arról számolt be, hogy Magyar Péterék Tisza Világ elnevezésű telefonos alkalmazásából megközelítőleg húszezer Tisza-szimpatizáns több adata – így neve, telefonszáma, e-mail-címe, adott esetben lakhelye, anyja neve – került ki az internetre.

A kiszivárgott óriási adathalmaz tartalmazta Miroslav Tokar nevét is, az Index pedig kiderítette, hogy egy ungvári illetőségű webfejlesztőről van szó, aki a PettersonApps nevű mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozó ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik. Nem mellékes részlet, hogy a cég vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

De kanyarodjunk vissza a jelek szerint a felszívódás mellett döntő Miroslay Tokarra! Az ukrán férfi személye, vagy inkább szerepe ugyanis korántsem jelentéktelen. A kiszivárgó tiszás adathalmaz arról árulkodik, hogy Tokar a tiszás applikáció hét adminjának egyike. Az adminok olyan személyek, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz. Az Index cikke le is vonta a következtetést: bizonyára nem lehet véletlen, hogy a Tisza Világ alkalmazás egyik adminja éppen az az Tokar, aki egy ukrán applikációfejlesztéssel foglalkozó cég alkalmazottja. Amennyiben pedig a PettersonApps készítette Magyar Péterék alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén – folytatta az Index –, akár annak lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.