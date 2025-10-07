Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Tisza adatszivárgás: Magyar Péterék próbálják eltüntetni a nyomokat

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 18:25 / FRISSÍTÉS: 2025. október 07. 18:26
Az ukrán informatikus a Hungaroring mellett lakott?
Törölte magát az üzleti-szakmai közösségi oldalról, és a Magyar Nemzet kérdéseire sem válaszol, vagyis a jelek szerint megpróbál felszívódni a tiszás adatszivárgási ügy egyik kulcsfigurája, az ukrán Miroslav Tokar. Ő az az informatikai szakember, aki egy ukrán telefonos alkalmazásokat fejlesztő cégnél dolgozik, emellett  a Tisza Párt applikációjának egyik adminja, magyarul működtetője. Vagyis az ő személye valószínűsíti, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta pártja alkalmazását. Eközben kiderítették, Tokar egy Hungaroringre néző hotel címét adta meg lakhelyeként.

 

Súlyos adatszivárgás történt a Tiszánál: a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából közel húszezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók most is.

Magyar Péter és Radnai Márk – Forrás: Facebook

A kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Az Index szerint a férfi ungvári és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját.

Felmerül annak a gyanúja is, hogy az össze tiszás adata ukrán kézbe került - írja a Ripost

A masszív adatszivárgás után Tokar megpróbál eltűnni: törölte magát a nemzetközi szakmai közösségi oldalról, és nem válaszol lapunk megkeresésére.

A nyilvánosságra került adatok szerint Tokarnál feltüntettek magyar címet: egy Hungaroring melletti fogadóét.

Törölte magát a LinkedIn nevű üzleti-szakmai közösségi oldalról, vagyis megpróbál eltűnni a tiszás adatszivárgási botrányban megismert Miroslav Tokar. Az ukrán férfiról először, hétfőn, az Index írt, amikor a lap arról számolt be, hogy Magyar Péterék Tisza Világ elnevezésű telefonos alkalmazásából megközelítőleg húszezer Tisza-szimpatizáns több adata – így neve, telefonszáma, e-mail-címe, adott esetben lakhelye, anyja neve – került ki az internetre. 

A kiszivárgott óriási adathalmaz tartalmazta Miroslav Tokar nevét is, az Index pedig kiderítette, hogy egy ungvári illetőségű webfejlesztőről van szó, aki a PettersonApps nevű mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozó ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik. Nem mellékes részlet, hogy a cég vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

De kanyarodjunk vissza a jelek szerint a felszívódás mellett döntő Miroslay Tokarra! Az ukrán férfi személye, vagy inkább szerepe ugyanis korántsem jelentéktelen. A kiszivárgó tiszás adathalmaz arról árulkodik, hogy Tokar a tiszás applikáció hét adminjának egyike. Az adminok olyan személyek, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz. Az Index cikke le is vonta a következtetést: bizonyára nem lehet véletlen, hogy a Tisza Világ alkalmazás egyik adminja éppen az az Tokar, aki egy ukrán applikációfejlesztéssel foglalkozó cég alkalmazottja. Amennyiben pedig a PettersonApps készítette Magyar Péterék alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén – folytatta az Index –, akár annak lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.

Keresték Tokart, egyebek mellett arról érdeklődve, milyen feladatokat végzett a Tiszának, de a férfi eddig nem felelt kérdéseikre.

Szeretheti az autóversenyt

Mivel a kiszivárgott adatbázis lakcímet is tartalmazott, megnézték, mit tüntettek fel Tokar kapcsán. Egy mogyoródi címet találtak, amely alatt egy hotel található. A fogadó egyébként a maga nemében különleges, az épület ugyanis a Hungaroring mellett található és a bemutató fényképek tanúsága szerint kiváló kilátást kínál a versenypályára. A különféle korábbi vendégértékelésekből is arra lehet következtetni, hogy a hotel az autó- és motorsport iránt érdeklődőknek nyújt megfelelő lehetőséget. Hogy Tokar közéjük tartozik-e, azt nem tudni, az ugyanakkor feltételezhető, hogy a cím – pestiesen fogalmazva – kamu. Valószínű ugyanis, hogy az ukrán informatikai szakember nem a Hungaroring mellett található hotel egyik szobájában lakik bérlőként. Már csak azért is, mert mostani ott jártunkkor a fogadó le volt zárva, mozgásnak nem láttuk nyomát.

Ezt csinálta Radnai is

Hasonló megoldáshoz folyamodott egyébként az adatbázis egy másik fontos szereplője, Radnai Márk is. A Tisza Párt alelnöke a nyilvánosságra került adathalmaz szerint szintén admin az alkalmazásban – és ez hihető is, ugyanis Radnai volt az, aki szeptemberben bemutatta a Tisza Világ appot a nyilvánosságnak. 

A Radnai mellett megadott cím azonban biztosan nem valós, az alelnöknél ugyanis – amint arra az Index rámutatott – a Fidesz-székház mellett található és a kormánypárt tulajdonában álló Lendvay utca 27.-et állították be, nyilvánvalóan a  félrevezetés szándékával..

 

