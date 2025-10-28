BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Simon, Szimonetta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A nyugdíjak brutális csökkentésére készül a Tisza!

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 21:14
Tisza PártSimonovits AndrásSurányi György
A Tisza Párt több tanácsadója is nyíltan elmondta: meg kell vágni a nyugdíjakat.

Orbán Viktor a Facebook-oldalára tett ki egy videót, amelyben összegezték, milyen nyugdíjreformokat akar a Tisza Párt. Mindezeket maga a párt szakértői mondták el a nyilatkozataikban.

Deák Ferenc Tér
Fotó: Máté Krisztián / bors

A Tisza Párt gazdasági programja brutálisan megsarcolná a nyugdíjasokat.

A magát tiszásnak valló Simonovits András egy interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva, s ezért tíz-húsz százalékos csökkentés, degresszió lenne szükséges.

De ugyancsak Simonovits fejtette ki egy másik interjúban, hogy a Nők40 korkedvezményes nyugdíjazást azonnal el kéne törölni,

azt elmebetegségnek minősítette, és nem érti, hogy hogyan lehet továbbdolgozni büntetés nélkül a korkedvezményes nyugdíj mellett, amit a Fidesz-kormányok tettek lehetővé.

De a Tisza Pártnál felmerült a 13. havi nyugdíj eltörlése is, amiről Surányi György beszélt a Partizánban.

Orbán Viktor ezzel szemben azt mondja, nem szabad hagyni, hogy brutálisan csökkentsék a nyugdíjakat! "Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nem csak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!" - írta a miniszterelnök.

A Tisza-adó mindenkit súlyosan érintene

A nyugdíjakat érintő sarcok mellett hétről hétre derülnek ki a további részletek Magyar Péter és csapata országromboló terveiről. Kirajzolódik egy hatalmas megszorító csomag terve az adórendszerben: 

személyi jövedelemadó-emeléssel, társaságiadó-emeléssel és akár negyvenszázalékos nyereségadóval.

Családi adókedvezmények megszüntetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére is számíthatunk a Tiszától. Az egészségügyben és az oktatásban is visszajönne a baloldali recept: kórházbezárásokkal, iskolabezárásokkal, vizitdíjjal és a fizetős egészségüggyel. A mezőgazdaságot pedig Ukrajna érdekeinek szolgáltatnák ki: elárasztana bennünket az ukrán gabona és saláta, a gazdáink pedig elfelejthetnék a területalapú támogatásokat. 

Surányi György a rákosmenti Tisza-fórumon elmondta az anyák adómentességéről, hogy szerinte a választás után a kormánynak azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a megváltoztatásához.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu