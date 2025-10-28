A nyugdíjak brutális csökkentésére készül a Tisza!

Orbán Viktor a Facebook-oldalára tett ki egy videót, amelyben összegezték, milyen nyugdíjreformokat akar a Tisza Párt. Mindezeket maga a párt szakértői mondták el a nyilatkozataikban.

A Tisza Párt gazdasági programja brutálisan megsarcolná a nyugdíjasokat.

A magát tiszásnak valló Simonovits András egy interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva, s ezért tíz-húsz százalékos csökkentés, degresszió lenne szükséges.

De ugyancsak Simonovits fejtette ki egy másik interjúban, hogy a Nők40 korkedvezményes nyugdíjazást azonnal el kéne törölni,

azt elmebetegségnek minősítette, és nem érti, hogy hogyan lehet továbbdolgozni büntetés nélkül a korkedvezményes nyugdíj mellett, amit a Fidesz-kormányok tettek lehetővé.

De a Tisza Pártnál felmerült a 13. havi nyugdíj eltörlése is, amiről Surányi György beszélt a Partizánban.

Orbán Viktor ezzel szemben azt mondja, nem szabad hagyni, hogy brutálisan csökkentsék a nyugdíjakat! "Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nem csak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!" - írta a miniszterelnök.

A Tisza-adó mindenkit súlyosan érintene

A nyugdíjakat érintő sarcok mellett hétről hétre derülnek ki a további részletek Magyar Péter és csapata országromboló terveiről. Kirajzolódik egy hatalmas megszorító csomag terve az adórendszerben:

személyi jövedelemadó-emeléssel, társaságiadó-emeléssel és akár negyvenszázalékos nyereségadóval.

Családi adókedvezmények megszüntetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére is számíthatunk a Tiszától. Az egészségügyben és az oktatásban is visszajönne a baloldali recept: kórházbezárásokkal, iskolabezárásokkal, vizitdíjjal és a fizetős egészségüggyel. A mezőgazdaságot pedig Ukrajna érdekeinek szolgáltatnák ki: elárasztana bennünket az ukrán gabona és saláta, a gazdáink pedig elfelejthetnék a területalapú támogatásokat.

Surányi György a rákosmenti Tisza-fórumon elmondta az anyák adómentességéről, hogy szerinte a választás után a kormánynak azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a megváltoztatásához.