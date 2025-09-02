Hallgatnak a tiszás képviselők a Tisza-csomagról: Kínos jelenet zajlott le a városházán

Kedden délután a városházán tartott tulajdonosi bizottsági ülés előtt a Metropol a Tisza Párt képviselőit kérdezte a kiszivárgott adótervekről. Ott volt Orbán Árpád, a bizottság tiszás elnöke és Bujdosó Andrea frakcióvezető is, ám a válaszok inkább zavart keltettek, mintsem tisztázták volna a helyzetet. A politikusok először kerülték a kérdéseket, majd előre betanult mondatokkal próbálták tartani a frontot.

Kedden délután a városházán kérdezték a Tisza Párt képviselőit a kiszivárgott adótervekről. Fotó: Pesti-Sracok

A botrány akkor robbant ki, amikor nyilvánosságra került egy belső dokumentum, amely szerint a párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadót vezetne be. Ez teljesen ellentétes azzal, amit Magyar Péter pártelnök korábban országjárásán hirdetett, amikor radikális szja-csökkentésről beszélt.

A Metropol Orbán Árpádot arról kérdezte, mit gondol Tarr Zoltán alelnök etyeki kijelentéséről.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Előbb választást kell nyerni, és utána mindent lehet

A képviselő először kitért a válasz elől: „Nem tudom, ő mire gondolt.” Majd arra hivatkozott, hogy nem tagja a gazdasági bizottságnak, így nem ismeri a terveket.

Közgazdászként arról kérdezték, szakmailag támogatja-e a progresszív rendszert.

Én az adócsökkentés pártján vagyok

Amikor újra és újra rákérdeztek, miért nem beszél nyíltan a párt gazdasági elképzeléseiről, mindig ugyanazt ismételte: „Nem tudok erről beszélni.” Arra a kérdésre, hogy esetleg megtiltották neki a nyilatkozatot, határozottan azt felelte: „Nem.”

A Metropol kíváncsi volt, hogy továbbra is a transzparencia híve-e. Orbán Árpád erre így reagált:

Abszolút. Úgy gondolom, társadalmi párbeszédnek kell lennie

Amikor azonban újra Tarr Zoltán szavait idézték neki, csak ismételgette:

Nem tudom, mire gondolt. Nem az én dolgom. A Tisza Párt ennél nagyobb, hogy mindenki tudjon mindenkiről

Az adótervekről sem mondott semmi konkrétat.

A kiszivárgott dokumentum szerint, ha a Tisza Párt kormányra kerülne, eltörölné a jelenlegi egykulcsos rendszert, és háromsávos adót vezetne be: évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, 5 és 15 millió forint között 22 százalékra emelkedne, 15 millió fölött pedig 33 százalékra ugrana az adókulcs. Ez azt jelentené, hogy már havi bruttó 416 ezer forint felett magasabb adót kellene fizetni. Vagyis az átlag alatti keresők egy része is rosszabbul járna: egy pályakezdő fiatal akár havi 100 ezer forinttal kevesebb nettót vihetne haza, míg a többgyermekes családok éves szinten akár 1,8 millió forintot is elveszíthetnének.