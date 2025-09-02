A Tisza-adó 4 millió ember nettóját csökkentené

A Tisza Párt 22, 33 százalékos vagy egyes szakértők szerint annál is magasabb személyi jövedelemadó-kulcsa négymillió ember nettóját érintené – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója kedden.

Orbán Balázs a Harcosok órája című online műsorban azt mondta, napnál is világosabb, hogy a Tisza-adó valóság, azt szeretnék, hogy az adókulcsok magasabbak legyenek. Az emberek nincsenek hozzászokva, hogy a fizetésük csökkenjen, ahhoz vannak hozzászokva, hogy a fizetésük emelkedik. A kormány legalábbis ezt szeretné, és ezzel kapcsolatos béremelési programokat indít – tette hozzá.

Az ellenzék mindig azzal takarózik, hogy az adóemelés csak a nagyon gazdag embereket érintené, de a nap végén kiderül, hogy a középosztályt is súlyosan megsarcolná – hangsúlyozta a politikus.

A Tisza Párt megpróbálta az adóterveit letagadni, de utána jöttek a beismerő mondatok Tarr Zoltántól, a Tisza Párt alelnökétől, aki elárulta, pontosan tudják, hogy e népszerűtlen elképzelések megvalósítása rosszul érintené a magyar munkavállalók jelentős részét – közölte Orbán Balázs. Az igazgató leszögezte, nem ideológiai témáról van szó, hanem az emberek mindennapjait érintő kérdésről. A liberálisok minden országban megszorításokra készülnek, az adóemelések mellett érvelnek, több pénzt akarnak az emberektől begyűjteni, mert nem tudják finanszírozni azokat a politikákat, melyeket elindítottak – írja a Ripost.

„Ne hagyjuk, hogy a magyar emberek fizessék meg ezeknek a politikáknak az árát!” – mondta a politikus.

Eddig olyan átlátható rendszer volt, amellyel tudtak tervezni a bérből és fizetésből élők, 15 százalékos szja, amelyet a kormány, ha tudott, csökkentett. Olyan adóforradalom indult, amely eredményeként a következő években majdnem kétmillió embernek nem kell majd személyi jövedelem adót fizetnie – közölte az igazgató. Orbán Balázs szerint rendkívül veszélyes lenne a kormányzás felelősségét rábízni a Tisza Pártra. Bármit is mondanak, azt nem lehet komolyan venni. A Tisza Párt programját külföldről írják, nekik a hatalom megszerzése a fontos, és onnantól kezdve a program szolgai végrehajtói lennének – mondta.