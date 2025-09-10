Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Videón Magyar Péter képmutatása: még a Puskás Arénába is testőrrel érkezett

Puskás Aréna
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 12:05
vipMagyar PétertestőrstadionPortugália
Gondosan vigyáztak a Tisza Párt politikusára.
Bors
A szerző cikkei

A Portugália elleni mérkőzés után Magyar Péter a közösségi oldalán arról írt, milyen jó érzés volt „valódi emberek között”, nem pedig elzárt luxuspáholyokból, TEK-esek mögül szurkolni a magyar válogatottnak. Azt is hozzátette, bízik benne, hogy posztja „a török császár udvarába is eljut, a Nemzeti Sport mellé” - írja a Mandiner.

Forrás: Képernyőkép/Magyar Péter Facebook-oldala

Csakhogy a valóság teljesen mást mutat.

A Tisza-vezért testőr kísérte a stadionba, aki gondosan ügyelt arra, hogy senki ne érhessen hozzá a politikushoz. Ráadásul korábban az MTK stadionjának VIP-páholyában fotózták le, ahol minden volt, csak nem „valódi emberek közti” szurkolás.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
