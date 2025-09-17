Teli tárral – egykori helyettese szerint Ruszin-Szendi így jelent meg a Tisza-fórumon

Minden valószínűség szerint teli tárral hordta magánál a lőfegyverét Ruszin-Szendi Romulusz – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Pintér Ferenc, aki korábban az egykori vezérkari főnök helyetteseként dolgozott. Az alezredest annak kapcsán kérdeztük, hogy a Tisza Párt szakértője fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg Magyar Péterék fórumán, és később Ruszin-Szendi el is ismerte, hogy fegyver volt nála az eseményen.

Ruszin-Szendi Romulusz reakciója „értelmetlen és indokolatlan” volt korábbi helyettese szerint. Forrás: Képernyőfotó

Pintér Ferenc szerint magától értetődő, hogy az önvédelmi fegyvert töltve hordja a jogosult illető, de egy ilyen rendezvényen egy valóban kiképzett személy sosem hordana önvédelmi fegyvert. – Ez íratlan „ökölszabály”, mert egy esetleges védelmi helyzetben sokkal nagyobb biztonsági kockázatot jelent a hordása, használata, mint amekkorát esetleg el tudna hárítani a viselője! Értelmetlen és indokolatlan volt fegyveresen megjelennie – húzta alá az alezredes, hozzátéve: aki valóban életveszélyben van, az ne menjen nyilvános rendezvényre, és kérje a rendőrség segítségét.

Pintér Ferenc azt valószínűsíti, hogy Ruszin-Szendi egy Glock 17 Gen 4-es vagy 5 típusú pisztolyt hord magánál, amely egy nagy tárkapacitású öntöltő pisztoly, s a kialakítástól függően 17-19 töltény is férhet a tárba.

Veszélyes elegy

Mint Pintér Ferenc rámutatott, e körülmények összessége rendkívül veszélyes elegyet alkothat egy tömegrendezvényen.

– Ha esetleg egy ilyen környezetben használja a fegyvert a támadója ellen, a kilőtt lövedékek más személyeket is eltalálhatnak, és több vétlen személy is megsérülhet vagy akár meg is halhat. Tehát totálisan szakmaiatlan és felkészületlen dolog egy tömegrendezvényen töltött lőfegyverrel megjelenni. Egyébként aki maroklőfegyvert visel, és életveszélyben érzi magát, az ne legyen politikus. Akik ténylegesen veszélyben vannak, nem állnak ki a nép elé fórumot tartani fegyverrel – közölte az alezredes.

Hozzátette: ha Ruszin-Szendi valóban valamiféle támadástól tartott, akkor miért nem tett feljelentést.

Kivagyiság

Pintér Ferenc úgy vélte, hogy az egykori vezérkari főnök fegyverviselése igazából a kivagyiságról szól és pszihés problémái is lehetnek a volt vezérkarfőnöknek. – Amikor a helyetteseként dolgoztam, akkor is szeretett „játszani”. Mint parancsnokot körbeugrálták a katonák, akikkel mindenféle kiképzési formát kipróbált. Ilyesmit Ruszin-Szendi korábban sosem csinált, hiszen csak őrnagy korában került olyan helyzetbe, hogy valódi katonákat és valódi kiképzést látott és vehetett részt ezekben. Előtte irodakatona volt, ezért lehet benne egy elfojtott vágy, amiért nem „játszotta ki” magát fiatalabb tiszt korában. Tehát csak elég későn került olyan beosztásba, ahol valóban kellett fegyvert hordania, használnia, amit azzal igyekezett kompenzálni, hogy a fizikai teljesítmény terén próbálta felvenni a versenyt a katonákkal. De egy parancsnoknak nem ez a dolga és nem is tisztelték emiatt – fejtette ki Pintér Ferenc. Az alezredes szerint az csak tovább erősítette Ruszin-Szendi feltűnési viszketegségét, hogy egyik napról a másikra elvesztette a hadsereg főparancsnokaként betöltött magas pozícióját, s most ezért is „bújik” a fegyverek mögé.