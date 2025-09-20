Ruszin-Szendi egy erőszakos szélhámos! - mondta el ismét korábbi helyettese

A Mokka műsorának vendégeként is megismételte a korábbi megdöbbentő állításokat.
Bizonyos, hogy valódi lőfegyvert visel Ruszin-Szendi Romulusz – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Pintér Ferenc, az egykori vezérkari főnök helyettese, aki azt is nagy biztossággal meg tudja állapítani, hogy a Tisza tanácsadója egy Glock típusú pisztolyt visel a ruhája alatt. Hangsúlyozta: egy rendesen kiképzett katona sosem hordana önvédelmi maroklőfegyvert nyilvános tömegrendezvényen.
„Egy valóban kiképzett rendvédelmi vagy katonai személy sosem hordana önvédelmi maroklőfegyvert nyilvános tömegrendezvényre!” – írta Pintér Ferenc alezredes egy friss Facebook-bejegyzésében arra reagálva, hogy a Tisza Párt mögé besorolt Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg Magyar Péterék fórumán.
Vajon milyen életellenes támadástól tart a volt vezérkarfőnök? Kitől vagy kiktől számít támadásra? Mi az dolog a múltjában, ami miatt nyilvánosan önvédelmi maroklőfegyverrel jár a hívei közé és a sarki közértbe? – tette fel a kérdéseit Pintér, aki annak idején Ruszin-Szendi helyettese volt.
Az alezredes kitért arra is, hogy mivel hazánkban jelenleg még a veszélyes bűnözőket üldöző rendőrnyomozók sem kaphatnak önvédelmi fegyverre engedélyt, Ruszin-Szendi soron kívül intézhette el magának az engedélyt.
Noha a nyilvánosságra került felvételeken egy fegyvernek látszó tárgy rajzolódik ki egyértelműen az egykori vezérkari főnök ruhája alatt, úgy tűnik, hogy Pintér Ferencnek bennfentes információi is vannak.
Mint írta: „Gondolom, jól jött a névre gravírozott Glock 17 Gen 4-es vagy 5-ös.”Azt is hozzátette, hogy egy ilyen eszköz viselése civilként akár személyiségi problémákat is felvethet. A Magyar Nemzet megkeresésére az alezredes megerősítette, hogy nem a hasra ütve nevezte meg a Ruszin-Szendi övén csüngő fegyver típusát.
– A markolatnak a ruhán keresztül megmutatkozó íve és a cső alakja alapján 95 százalékos pontossággal ki tudom jelenteni, hogy a bejegyzésemben említett Glock típusról van szó – húzta alá a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Pintér.
Hozzátette: bizonyos abban, hogy nem gáz- vagy riasztófegyvert hord az oldalán az egykori vezérkari főnök.
A botrány kapcsán megszólalt Horváth József biztonságpolitikai szakértő is, aki a nyilvánosságra került felvétel alapján azt is elképzelhetőnek vélte, hogy a legmodernebb lőfegyverek valamilyen típusa volt a Tisza szakértőjének övére csatolva – ebben az esetben akár 12-14 lőszeres markolattárú fegyverről is szó lehet.
Akár éles lőfegyvert, akár gázpisztolyt viselt Ruszin-Szendi Romulusz, arra engedélyt kellett kapnia, különben szabálysértést vagy bűncselekményt követett el. A szabályokat részletesen ismertette az Origo. Azt pedig már a Magyar Nemzet írta meg, hogy Ruszin-Szendi fegyverbotránya miatt bejelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához, a beadvány lőfegyverrel visszaélés gyanúját fogalmazza meg. Mint ismeretes a rendőrség azóta visszavonta a levitézlett tábornok fegyverviselési engedélyét és a fegyvert is elkobozták tőle.
A Tisza Párt honvédelmi szakértője eközben egyre agresszívebb. Legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor a Tisza adóterveiről kapott kérdéseket. Nem ez volt azonban az első eset: a volt vezérkari főnök korábban többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi egyenesen arról beszélt: – Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.
Nem áll távol a fenyegetőzés sem Ruszin-Szendi Romulusztól, aki a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán azt mondta: – Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni! Egy 2023-as rádióműsorban pedig azt is elárulta, gyűjti a fegyvereket, s mint kijelentette, minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívéhez.
A Klikk Tv műsorában korábban elképesztő véleményt fogalmazott meg Ruszin-Szendi Romoluszról a fegyver beazonosítója, korábbi helyettese, volt barátja, aki miatt végül leszerelt, otthagyta a honvédséget.
Pintér Ferenc alezredes szerint Ruszin-Szendi amorális személyiség aki folyamatosan súlyosan megszegte a szabályokat.
Most játssza a morál bajnokát az ország nyilvánossága előtt, amire neki semmiféle alapja nincsen.
Egyértelműen úgy látja, hogy egy egész országot akar átverni Ruszin azokkal a hazugságokkal amelyeket előad. " Előbb az ország egyik felét verte át, most megpróbálja a másikat." - mondta ki a tömör lényeget.
Közben a tolvaj kommunista hadügyminiszterhez, Czinege Lajoshoz hasonlította, aki hozzá hasonlóan villát is összeharácsolt magának, miközben sorozatosan meglopta a honvédséget.
Az ezredes szerint Ruszin-Szendi egy nepotista vagyis megvesztegethető, főleg a "csókosait" futtató erkölcstelen ember! Akinek a közéletből szemlesütve kéne hazaballagnia, mert nincs morális alapja arra, hogy közéleti szerepet vállaljon....
A korábbi vezérkari főnök jelszava az volt, hogy"mindenki megvehető"! Pintér ezredes szerint Ruszin-Szendi ezzel a hozzáállásával lényegében"tönkretette a tisztikart"!
Pintér ezredes korábbi felettese miatt szerelt le, mert véleménye szerint Ruszin-Szendi gátlástalansága elkezdte lerombolni a tisztikart. Neki az volt a mottója, hogy "mindenki megvehető".
