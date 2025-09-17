Magyar Péter mellett állva dudorodott Ruszin-Szendi ruhája, ekkor is viselhette a fegyverét!

Máskor is hordhatta fegyverét egy nyilvános rendezvényen Ruszin Szendi Romulusz – derül ki a Magyar Nemzethez eljuttatott felvételből. A Tisza Párt korábbi gyűlésén Magyar Péter mellett is fegyverrel pózolhatott Ruszin-Szendi Romulusz, itt vannak a képek, dudorodik a bukott vezérkari főnök kabátja.
A Magyar Nemzet felidézi, hogy korábban erről írt a Honvédelmi miniszter is, aki szerint Ruszin-Szendi már akkor is fegyvert viselt, amikor civilként egy vacsorán egy volt vezérkari főnök születésnapját ünnepelték. Jelen volt minden volt vezérkarifőnök a feleségével együtt egy HM-ingatlanban, ahol külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől és emiatt intézkedni kellett.
Kevesen gondolnának arra, hogy ha valaki úgy dönt, hogy elmegy egy lakossági fórumra, akkor valakinél fegyver lesz. Még kevésbé valószínű, hogy a fegyveres maga az előadó lesz. Ez így történt azonban a Tisza Párt egyik lakossági fórumán, ahova Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán sétált be, és tartott előadást. A Tisza Pártnak és Magyar Péternek egyre nagyobb fejfájást okoz a Toka Tábornok, akiről lassan már több botrány derül ki, mint amennyi napja a politikában van.
Amint arról korábban beszámoltunk fegyverrel a derekán jelent meg egy tiszás lakossági fórumon Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter kedvenc katonája. A hírek megjelenésekor először mélyen hallgatott ő is és a pártja is, majd elkezdtek hárítani és terelni. A baloldali dollármédia is gyors mosdatásba kezdett, láthatóan senki nem számított arra, ami ezután következett.
Magyar Péter kényszerűen bevallotta, hogy a bizalmasa valóban fegyverrel ment az emberek közé.
Azóta megszólalt a bukott vezérkari főnök egykori helyettese is, aki szerint tragédia is történhetett volna, mivel jó eséllyel teli volt a fegyver tára. Pintér Ferenc azt is elárulta, hogy Ruszin-Szendinek nagyon rossz a szeme, már a főiskolai években kontaktlencsével sem találta el a céltáblát.
Nem ez és feltehetően nem is ez az utolsó alkalom, amikor a Tisza Párt kínos magyarázkodásba kényszerül a mára már botrányhőssé avanzsált Ruszin-Szendi Romulusz miatt. Nézzük a legkínosabb botrányokat...
Legutóbb például Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor az a Tisza adóterveiről kérdezte a Tisza védelmi szakpolitikusát. Ruszin-Szendi Romulusz nemsokkal korábban a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:
Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!
Ruszin-Szendi Romulusz 2023-ban a Retró rádióban beszélt arról, hogy a szívéhez azok a dolgok állnak igazán közel, amivel ölni lehet. A bukott vezérkari főnök egyébként azt is bevallotta korábban, hogy gyűjti a fegyvereket.
A botrányos zsírleszívási ügye miatt csak Toka Tábornoknak csúfolt tiszás egyébként többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzéséhez utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy "rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét."
Mára szinte már mindent megdöbbentő részletet tudni lehet Magyar Péter hiú tábornokának, Ruszin-Szendi Romulusznak közpénzen, parancsra végeztetett zsírleszívásáról. Mint azt már az egész ország tudja, az ukrán cimborálás miatt megbukott vezérkari főnök bevonult a Honvéd kórházba, és visszautasítást nem tűrő kérésként parancsba adta az orvosoknak, hogy szívják le a hasáról a zsírját.
Kizárólag Ruszin-Szendi Romulusz hiúsága miatt kellett eltávolítani a háját, a szakszerű megfogalmazás szerint a „nagy mennyiségű hasi zsírt”.
A rendelkezésre álló adatok szerint súlyos bűncselekmény történt, hiszen Ruszin-Szendi Romulusz közpénzen szívatta le a zsírját, vagyis meglopta a tb-kasszát! Ráadásul a Honvédkórháznak, ahol természetesen nem végeznek ilyen szépészeti beavatkozásokat, nem is volt zsírleszívó gépe. Ezért egy plasztikai sebészeti klinikáról kellett hozatni neki egy körülbelül 30 milliós vadonatúj profi masinát, kizárólag a tábornoki zsír leszívása kedvéért.
