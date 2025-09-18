Ruszin-Szendi Romulusz fegyverlefoglalás – megszólalt a rendőrség

Bombaként robbant a hír: a rendőrség lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság a történtek kapcsán közleményt adott ki.

Ruszin-Szendi Romulusz ellen több feljelentés is érkezett a rendőrségre (Fotó: Heves Megyei Hírlap)

Több feljelentés is érkezett a Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan – tudatta a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az Origo megjegyzi: a közleményben nem térnek ki rá, de nyilvánvalóan ez volt az a rendezvény, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkarfőnök fegyverrel az oldalán lépett az emberek közé.

Az ügyben a Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálják a történtek körülményeit. A közleményben kitértek arra is: a folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.

Ma kora reggel két rendőr csengetett az otthonomban. Elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet.

– írta Ruszin-Szendi Romulusz csütörtökön a Facebook-oldalán.

Mint arról beszámoltunk, óriási botrányt kavart, hogy egy videófelvétel tanúsága szerint a volt vezérkari főnök, a ma már a Tisza Párt színeiben politizáló Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon lőfegyvert viselt a ruházata alatt.