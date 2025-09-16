Ruszin-Szendi fegyverbotránya: a sztárok között is vannak fegyvermániások

Futótűzként terjed a neten az a felvétel, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz szerepel egy tiszás fórumon. Magyar Péter kedvenc katonájának ruházata alatt egy furcsa tárgy domborodik ki. Az laikus szemmel is megállapítható, hogy a különleges formájú tárgy megtévesztésig hasonlít egy kézifegyverre. Az ügy ezért is ad aggodalomra okot, mert Magyar Péter kedvenc katonája az elmúlt hetekben igen türelmetlenné és agresszívvá vált. Legutóbb egy kötcsei rendezvényen lökdöste a riportert, aki számára kényes kérdéseket akart feltenni.

Ruszin-Szendi Romulusz egy tiszás fórumon. A derekánál lévő tárgy kísértetiesen hasonlít egy fegyverre Fotó: youtube.com

De sokan felszisszentek azon a felvételen is, ahol korábban Ruszin-Szendi a fegyverekhez való viszonyárról vallott:

Amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez...

Amennyiben kiderül, hogy a Tisza Párt katonai szakértőjénél valóban fegyver volt, ráadásul engedély nélkül, akkor a törvény szerint akár 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügy kapcsán összeszedtük azokat a magyar hírességeket, akik szintén tiltott fegyverviselésért kerültek komoly bajba.

Zámbó Jimmy esete a leghíresebb

Talán Zámbó Jimmy az a híresség, akiről szinte az egész ország tudta, hogy fegyverrel jár-kel, sokszor még a fellépésein is revolver volt nála. Galambos Lajos az egyik esetről így nyilatkozott korábban:

A szervezők szaladtak be hozzám az öltözőbe Miskolcon, hogy a színpad mögötti folyosón állítólag ráfogta a pisztolyt Jimmy Pataky Attilára. Ő játszott a fegyverével állandóan. Nála mindig volt fegyver. A színpadon is. Nem is értem, miért. Van, aki golyóstollat hord, van, aki trombitát, ő fegyvert hordott

- mondta róla Galambos, aki szerint ez ugyanaz a revolver volt, ami 2001-ben a halálát okozta.

A jelek szerint nem a fegyver iránti olthatatlan szeretet volt az egyetlen közös tulajdonság Ruszin-Szendi Romulusz és Zámbó Jimmy között.

Amint arról korábban a Ripost beszámolt a Toka Tábornok a zsírleszívás ötletét is Jimmytől vette.

Erkélyről lövöldözött a valósgáshow-sztár

A vádirat szerint kábítószert fogyasztott a budaörsi lakóhelyén M. Ádám korábbi valóságshow-sztár, majd kiment a lakása erkélyére, ahol vonyítani kezdett, majd egy gáz- és riasztó fegyverrel több lövést leadott. Ezután felvett egy golyóálló mellényt, magához vett egy kardot és a már használt fegyvert, majd gyalogosan elindult a budaörsi utcákon.