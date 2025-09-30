Rétvári Bence tiszta vizet öntött a pohárba a Szőlő utcai javítóintézet kapcsán

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 14:50
Továbbra is a Szőlő utcai álhírbotránnyal próbálnak feszültséget kelteni a Tiszások. Rétvári Bence ragaszkodik a tényekhez.
„Látom, hogy a balliberális sajtó keservesen igyekszik tovább csavarni a már kipukkadt Szőlő utcai álhírbotrányt. Azt írja ma több balos portál: „Nemcsak egy bűncselekményről van szó…””  – vágott bele Rétvári Bence a közösségi oldalán

Rétvári Bence / Fotó: Kovács Attila / MTI

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára jelezte, hogy lehűti a kedélyeket: a gyermekvédelemben a gyermekeket érő bármilyen bántalmazás gyanúja, illetve bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén maga a gyermekvédelmi rendszer indít vizsgálatot, illetve tesz feljelentést a rendőrségen, ami után elindul a büntetőeljárás.

Az államtitkár, Rétvári Bence a Szőlő utcai javítóintézetet érintő eljárásokról is összefoglalta a tényeket, hozzátéve, hogy ezek mind teljesen különálló, önálló ügyek:

  1. ügy: A Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és bűntársa ellen zajlik büntetőeljárás nagykorú lányok futtatása miatt. Az álhírbotrányban az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta a tényeket: se kiskorú, se politikus érintett nincs. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.
  2. ügy: 2019-ben indult nyomozás az intézmény egyik nevelőnője ellen. Ez ügyben szexuális erőszak gyanúja miatt jelenleg is tart a nyomozás.
  3. ügy: A javítóintézet egykori lakója idén utólag tett panaszt a gyermekvédelmi rendszer felé a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójára, az ügyben maga a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tett feljelentést, a nyomozás ebben az esetben is folyamatban van. 

Bármilyen gyermekvédelmi intézményben merül fel a gyanú, a hatóságok teszik a dolgukat!

– jelentette ki Rétvári Bence. Hozzátette: ahogyan az elmúlt években is, most és a jövőben is minden jelentett esetet kivizsgálnak a hatóságok. Ennek is köszönhető, hogy a börtönben ülő pedofilok száma 81-ről 700 fölé emelkedett.

A Szőlő utcai álhírbotrány a magyar nemzeti kormány megbuktatására indult és csúnyán felsült kísérlet

– egyértelműsítette az államtitkár. Majd rámutatott: nyakig benne vannak balliberális újságírók, politikusok és a külföldi titkosszolgálati szál is egyértelmű.

