Rétvári Bence tiszta vizet öntött a pohárba a Szőlő utcai javítóintézet kapcsán

„Látom, hogy a balliberális sajtó keservesen igyekszik tovább csavarni a már kipukkadt Szőlő utcai álhírbotrányt. Azt írja ma több balos portál: „Nemcsak egy bűncselekményről van szó…”” – vágott bele Rétvári Bence a közösségi oldalán.
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára jelezte, hogy lehűti a kedélyeket: a gyermekvédelemben a gyermekeket érő bármilyen bántalmazás gyanúja, illetve bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén maga a gyermekvédelmi rendszer indít vizsgálatot, illetve tesz feljelentést a rendőrségen, ami után elindul a büntetőeljárás.
Bármilyen gyermekvédelmi intézményben merül fel a gyanú, a hatóságok teszik a dolgukat!
– jelentette ki Rétvári Bence. Hozzátette: ahogyan az elmúlt években is, most és a jövőben is minden jelentett esetet kivizsgálnak a hatóságok. Ennek is köszönhető, hogy a börtönben ülő pedofilok száma 81-ről 700 fölé emelkedett.
A Szőlő utcai álhírbotrány a magyar nemzeti kormány megbuktatására indult és csúnyán felsült kísérlet
– egyértelműsítette az államtitkár. Majd rámutatott: nyakig benne vannak balliberális újságírók, politikusok és a külföldi titkosszolgálati szál is egyértelmű.
