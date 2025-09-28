Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
"Fontos tisztázni egy dolgot a Szőlő utcai álhírbotrány ügyében"

Nemzeti Védelmi Szolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 11:32
szőlő utca Rétvári Bence
A Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán fontos tisztázni, hogy mi keltette fel a hatóságok gyanúját Juhász Péter Pállal szemben – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szombaton a Facebook-bejegyzésében.

Rétvári Bence azt írta: a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) a kifogástalan életvitel ellenőrzés során azt tapasztalta, hogy az igazgatónak és társának az életmódja nem áll arányban a jövedelmi viszonyaikkal.

Jóval nagyobb lábon éltek, mint amennyit hivatalosan kerestek. Például egy Lexusuk volt, ami feltűnést keltett - közölte az államtitkár.

Hozzátette, az is gyanússá vált, hogy egyes fiatal női alkalmazottak nem tudták megmondani, mi a munkakörük, mit csinálnak nap mint nap. Emellett viszont Ford Ranger Raptoruk volt. Mint a nyomozás kiderítette, az ő hivatalos munkakörük csak fedőállás volt, valójában futtatták őket.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a kifogástalan életvitel ellenőrzést az ellenzék folyamatosan támadta. Egyes civil szervezetek is élesen bírálták, így a TASZ vagy a Demokratikus Jogállamért Egyesület is.

Jól látható viszont, hogy a felderítést elősegítette, hogy az NVSZ-nek széles körű ellenőrzési jogosítványai lettek a gyermekvédelem területén – közölte Rétvári Bence.

„Így eredményesebbé vált a nyomozás és Juhász Péter Pál kezén is kattant a bilincs” – fogalmazott az államtitkár.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
