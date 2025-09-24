Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Mercédesz, Gellért névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rétvári Bence: Elég az erőszakból!

Rétvári Bence
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 12:25
Agresszív támadásHadházy Ákosagresszív
A közösségi oldalán szólalt fel a politikus.
Bors
A szerző cikkei

"Hadházyék rátámadtak egy papra, amiért harangozott. Elég az erőszakból!" - írta a Facebook-oldalán közzétett posztban Rétvári Bence, amelyben egy videót is megosztott.

Rétvári Bence
A közösségi oldalán szólalt fel Rétvári Bence / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert / MTI

Itt vagyunk a Ferenciek terén, ahol tegnap Hadházy Ákosék egy ferences szerzetesre támadtak, az volt a bűne, hogy harangozott, hogy egy templomban harangoztak. Ezért agresszíven rátámadtak. Elfogadhatatlan, hogy hétről hétre növekszik az erőszak, és növekszik az agresszió az ellenzék részéről. Most már egy békés szerzetesre is rátámadnak, csak azért, mert egy templomban harangoznak, ahogy évszázadok óta mindig. Elfogadhatatlan az erőszak, elfogadhatatlan az agresszió, ezt meg kell állítani 

- jelentette ki Rétvári Bence.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu