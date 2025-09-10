Orbán Viktor: szolidárisak vagyunk Lengyelországgal

Orbán Viktor új videót töltött fel a Facebookra, amiben a szerdai kormányülés egy része látható. A kabinet éppen a lengyelországi drónincidenst tárgyalta. A miniszterelnököt arról tájékoztatták, hogy nagy valószínűség szerint orosz drónok léptekbe a lengyel légtérbe.
A kormányfő úgy összegezte a kormány álláspontját, hogy először is szolidárisak a lengyelekkel, és Lengyelország mellett állnak.
A lényeg az az, hogy van egy baráti ország, Lengyelország történelmi barátunk, van egy szövetséges ország, hiszen ők is és mi is a NATO-ban vagyunk. Lengyelország mellett állunk, idegen katonai eszközök kerültek Lengyelországba, így vagy úgy, akárhogyan is történt, mi mindenképpen a lengyelek mellett vagyunk. Lengyelország területe, légtere sérthetetlen, ebben a lengyelek ránk mindig számíthatnak
Orbán Viktor egy korábbi szerdai bejegyzésben arról írt, hogy az eset újabb bizonyíték arra, mennyire veszélyes a háború árnyékában élni.
Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek!”
– fogalmazott Orbán Viktor.
A kormányfő hozzátette:
Magyarország a továbbiakban is kiáll a béke mellett, és támogatja Donald Trump erőfeszítéseit, amelyek célja a háború lezárása. Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.