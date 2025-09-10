Különleges interjút adott Orbán Viktor.

Szerdán reggel került fel az Öt nevű YouTube-csatornára az az interjú, amit Gavra Gábor és Hont András készített kedd délután Orbán Viktor miniszterelnökkel. A beszélgetés során szóba került a magyar gazdaság helyzete, a háború és a az újonnan bejelentett nemzeti konzultáció is - írja a Ripost.
Az interjú elején Orbán Viktort a Kötcsén elmondott beszédének végével kapcsolatban kérdezték. Orbán Viktor megismételte a kérdéses mondatot:
Aki nem rendel mindent alá a közös győzelemnek, az számítson arra, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni
– mondta Orbán Viktor az Öt YouTube-csatorna Ring című műsorában, ahol Kötcséről kérdezték. Magyarország miniszterelnöke szerint minden kampányban van olyan időszak, amikor már nem lehet hibákat kijavítani.
Orbán Viktor reagált azokra a vádakra is, mely szerint a most bejelentett nemzeti konzultáció a legsúlyosabb határátlépés lesz, amit a kormány 2010 óta elkövetett, Horn Gábor elemző pedig választási csalásnak nevezte a bejelentett konzultációt.
Ebből is látszik, hogy az ész nem mindig szolgálja az ember javát. Előre szaladnak: nyugalom, majd, ha már látják a kérdéseket, akkor érdemes ilyen súlyos vádakat megfogalmazni
– fogalmazott a kormányfő, aki szerint mindez csupán értelmiségi gőg, nem több.
Hatvanpusztával kapcsolatban is kérdezték Orbán Viktort, aki röviden annyit felelt: semmi köze ehhez a birtokhoz. Orbán Viktor elmondta: neki máshol van a tűréshatára, mint a kérdező újságíróknak. Az ő életének ezek a támadások a politikai propaganda mindennapos részét képezik. Korábban átélt már olyat is, amikor rabruhában plakátolták ki baloldali politikai szereplők. Azt is mondta a birtokról, hogy ez mindig is gazdaság volt, és most is az. Reméli, hogy üzembe is helyezik hamarosan.
Az interjú további részét a Ripost oldalán, IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.