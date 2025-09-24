Orbán Viktor: a gyűlöletkommandó rátámadt a 82 éves Pál atyára

Felháborító videó terjed az interneten. Hadházy gyűlöletkommandója valósággal rátámadt a 82 éves Pál atyára – tette közzé Orbán Viktor saját Facebook oldalán.
Hadházy gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek téri templom kapujában. Sötét időket idéző sötét erők. Kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt. Szolidaritás. Mise, ma 18:30-kor. Állítsuk meg a gyűlölet erőit!
– írja a miniszterelnök.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.