Orbán Viktor: Magyarország előtt két lehetséges út áll

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 11:30
migránsokatbiztonság
„Vagy a saját utunkat fogjuk járni, vagy a brüsszeli utat.”
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor miniszterelnök friss videójában vázolta a lehetséges jövőt. „Magyarország előtt két lehetséges út áll. Vagy a saját utunkat fogjuk járni, vagy a brüsszeli utat. Amíg mi vagyunk kormányon Magyarország a béke szigete marad, és nem adja át a szuverenitását Brüsszelnek.” – írta a kormányfő a Facebook-oldalán.

Leaders Convene For EU-Western Balkans Summit In Brussels
BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 18: Viktor Orban Prime Minister of Hungary talks with media prior the EU-Western Balkans Summit on December 18, 2024 in Brussels, Belgium. Leaders from the EU and Western Balkan states are convening in Brussels to discuss the strategic partnership between the regions. The EU-Western Balkans summit has been held annually since 2018. This will be the first summit chaired by António Costa, since he assumed the role of European Council President earlier this month. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)
Fotó: Pier Marco Tacca / Getty Images

Ha a brüsszeli utat választjuk, az azt jelenti, hogy meg fogják emelni az adókat, és az így begyűjtött pénzt el fogják küldeni Brüsszelbe, Brüsszelből pedig Ukrajnába


– figyelmeztet a miniszterelnök.
Nézd meg Orbán Viktor teljes videóját:

 

