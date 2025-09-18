Orbán Viktor: Magyarország előtt két lehetséges út áll

Orbán Viktor miniszterelnök friss videójában vázolta a lehetséges jövőt. „Magyarország előtt két lehetséges út áll. Vagy a saját utunkat fogjuk járni, vagy a brüsszeli utat. Amíg mi vagyunk kormányon Magyarország a béke szigete marad, és nem adja át a szuverenitását Brüsszelnek.” – írta a kormányfő a Facebook-oldalán.
Ha a brüsszeli utat választjuk, az azt jelenti, hogy meg fogják emelni az adókat, és az így begyűjtött pénzt el fogják küldeni Brüsszelbe, Brüsszelből pedig Ukrajnába
– figyelmeztet a miniszterelnök.
Nézd meg Orbán Viktor teljes videóját:
