Megszólal Orbán Viktor: mutatjuk a legfontosabb bejelentéseit

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, ma tartják a 24. kötcsei találkozót. Az eseményen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is.
Orbán Viktor azzal kezdte idei kötcsei beszédét, hogy bemutatta a 2026-os választásokra készített győzelmi tervet, mint mondta, leginkább erről fog majd beszélni. A miniszterelnök elmondta, leginkább az ellenfeleik miatt tették nyilvánossá a kötcsei pikniket, emiatt a kormányfő beszédében sem lesz annyi kiszólás, csipkelődés, mint eddig. Szerinte azért fontos a nyíltság, hogy bemutassák, hogy jó szándékaik vannak.
Ez ettől még egy politikai évadnyitó, amelyet leginkább az ellenfeleink miatt tettünk nyilvánossá
- magyarázta a miniszterelnök.
Az ellenfeleink legyártották a politikai vad két legfontosabb mondatát. Ezek közül az egyik: nem mondhatjuk el, amit gondolunk, mert elveszítjük a választást. Ezzel szemben a hazai jobboldal nyílt lapokkal játszik, és nyílt rendezvény a Kötcsei Piknik is – hangsúlyozta Orbán Vikor.
Gyurcsányéknak több eszük volt – fogalmazott – ők ugyanis a választások után mondták el, hogy mit terveztek, a Tisza Párt viszont előre elmondta, mit fognak tenni.
Orbán Viktor szerint Magyar Péter és társai azért mentek Kötcsére, mert tudják: ha odamennek, akkor balhét lehet csinálni. A miniszterelnök ezt „kiskakas-politikának” nevezte, melynek a lényege a kakaskodás, a mellkidüllesztés és az, hogy mindig a „Kiskakas” áll a középpontban, minden róla szól, de a legfontosabb, hogy a kiskakasból soha nem lesz nagy kakas – fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök a beszédében arra is kitért, hogy a nyugati világot az tartja össze, hogy a hit és az ész összeegyeztetése elvezet egy igazságos világhoz.
Nem lehet az európai rendszerből kiiktatni a hitet, mint ahogy Nyugat-Európában látszik, ahol felépült egy liberális civilizáció, amiből nem lehet nyugati civilizációt csinálni. Az amit nyugati civilizációnak hiszünk, annak már csak Közép-Európában van helye
- fejtette ki a kormányfő.
Orbán Viktor elmondta, 2024-ben Kötcsén már többek között arról beszélt, hogy lesz-e új amerikai győzelem, lesz-e orosz katonai győzelem, tovább erősödik-e a Brics, sikerül-e az EU-nak az alapdillemáját megoldania. Több kérdésre igen, míg másokra nem született válasz – tette hozzá. Az amerikaiak több realitással néztek szembe, az oroszok megnyerték a háborút, Kína egyre nagyobb hitelezője az amerikai gazdaságnak. Kínáról nem lehet leválasztani az oroszokat. Ezt is felismerték. Az amerikai erők visszaszorulóban van a csendes ázsiai térségből is.
A kormányfő beszélt Európa jövőjéről is. Elmondta, az a legfőbb kérdés, hogy talpra áll-e az európai gazdaság. A miniszterelnök szerint az európaiak semmilyen versenyképes modellt nem mutattak be, és egyre nagyobbak az államadósságok.
Lengyelországban pedig a liberális elnyomás a végéhez közeledik
– tette hozzá Orbán Viktor.
A háborúról pedig azt mondta, hogy az oroszok elnöke a helyén marad, pedig az amerikaiak korábban meghirdették az orosz rezsimváltást, míg Ukrajnát éppen most osztják fel.
Orbán Viktor hangsúlyozta:
− A nyugatnak bele kell törődnie abba, hogy Vlagyimir Putyin marad Oroszország elnöke, a háborút pedig az oroszok megnyerték.
A kormányfő arra is kitért, hogy 2008 óta jelentősen visszaesett az európai gazdaságok világgazdasági súlya, nyolc százalékot vesztettek ezek az országok. Az amerikaiak mára elhúztak, míg 2008-ban egy szinten voltunk. Mindennek az oka, az elhibázott európai politika – mondta.
Az EU a szétfeslés és széttagolódás állapotába lépett, ha minden így marad, akkor az unió az európai hanyatlás egyik jelképe lesz
- mondta Orbán Viktor.
Pedig a terv az volt, hogy egy Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedő szabadkereskedelmi övezet lesz, de ezt nem sikerült felépíteni. Mind az oroszokat, mint a törököket elvesztettük – tette hozzá.
Európa azért nem lett vezető világgazdasági tényező, mert létrejött egy politikai unió, és van közös monetáris politika, de nincsen közös költségvetési politika. Csak idő kérdése, hogy az euró meg fog reccsenni. Mindebből az következik, hogyha sikerül elfogadni a 2028-2035-ös uniós büdzsét, akkor az lesz az utolsó hétéves költségvetés, ha minden így marad.
Ebből a helyzetből a kiút az lehet, ha az EU-t alapjaiban újraszervezzük
– mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy ehhez egy nagyon komoly átszervezés kell.
A katonai és az energiabiztonság kérdése lenne az egyik kör, a második kör a közös piac lenne, a harmadik kör azon országok együttese, akik közös pénzt is akarnak, a negyedik kör lenne azon országok csoportja, akik politikailag is együtt akarnak működni.
Orbán Viktor szerint, ha át tudunk állni egy ilyen együttműködésre, az EU csak akkor élheti túl a következő tíz évet.
Cikkünk folyamatosan frissül...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.