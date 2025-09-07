Megszólal Orbán Viktor: mutatjuk a legfontosabb bejelentéseit

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, ma tartják a 24. kötcsei találkozót. Az eseményen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is.

Orbán Viktor már megérkezett a kötcsei talákozó helyszínére, hamarosan beszédet mond Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor azzal kezdte idei kötcsei beszédét, hogy bemutatta a 2026-os választásokra készített győzelmi tervet, mint mondta, leginkább erről fog majd beszélni. A miniszterelnök elmondta, leginkább az ellenfeleik miatt tették nyilvánossá a kötcsei pikniket, emiatt a kormányfő beszédében sem lesz annyi kiszólás, csipkelődés, mint eddig. Szerinte azért fontos a nyíltság, hogy bemutassák, hogy jó szándékaik vannak.

Ez ettől még egy politikai évadnyitó, amelyet leginkább az ellenfeleink miatt tettünk nyilvánossá

- magyarázta a miniszterelnök.

Az ellenfeleink legyártották a politikai vad két legfontosabb mondatát. Ezek közül az egyik: nem mondhatjuk el, amit gondolunk, mert elveszítjük a választást. Ezzel szemben a hazai jobboldal nyílt lapokkal játszik, és nyílt rendezvény a Kötcsei Piknik is – hangsúlyozta Orbán Vikor.

Gyurcsányéknak több eszük volt – fogalmazott – ők ugyanis a választások után mondták el, hogy mit terveztek, a Tisza Párt viszont előre elmondta, mit fognak tenni.

„A kiskakasból soha nem lesz nagy kakas”

Orbán Viktor szerint Magyar Péter és társai azért mentek Kötcsére, mert tudják: ha odamennek, akkor balhét lehet csinálni. A miniszterelnök ezt „kiskakas-politikának” nevezte, melynek a lényege a kakaskodás, a mellkidüllesztés és az, hogy mindig a „Kiskakas” áll a középpontban, minden róla szól, de a legfontosabb, hogy a kiskakasból soha nem lesz nagy kakas – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök a beszédében arra is kitért, hogy a nyugati világot az tartja össze, hogy a hit és az ész összeegyeztetése elvezet egy igazságos világhoz.

Nem lehet az európai rendszerből kiiktatni a hitet, mint ahogy Nyugat-Európában látszik, ahol felépült egy liberális civilizáció, amiből nem lehet nyugati civilizációt csinálni. Az amit nyugati civilizációnak hiszünk, annak már csak Közép-Európában van helye

- fejtette ki a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, 2024-ben Kötcsén már többek között arról beszélt, hogy lesz-e új amerikai győzelem, lesz-e orosz katonai győzelem, tovább erősödik-e a Brics, sikerül-e az EU-nak az alapdillemáját megoldania. Több kérdésre igen, míg másokra nem született válasz – tette hozzá. Az amerikaiak több realitással néztek szembe, az oroszok megnyerték a háborút, Kína egyre nagyobb hitelezője az amerikai gazdaságnak. Kínáról nem lehet leválasztani az oroszokat. Ezt is felismerték. Az amerikai erők visszaszorulóban van a csendes ázsiai térségből is.