Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Friderika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nyitrai Zsolt fontos hírt tett közzé a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról

élelmiszer utalvány
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 09:25
Nyitrai Zsoltnyugdíjas
A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038-an kapták meg.
Bors
A szerző cikkei

Nyitrai Zsolt Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038-an kapták meg, de október 15-ig mindenkinek kézbesítik.

Nyitrai Zsolt: A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038-an kapták meg.
Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat!

- írta bejegyzésében Nyitrai Zsolt.

A nyugdíjasok juttatása elsődleges kérdés

Júliusban adta ki a Magyar Államkincstár a nyugdíjas élelmiszer-utalványról szóló tájékoztatást. Egy ilyen utalvány az idős polgárok számára könnyítés lehet a háztartás vezetésében és a kiadásokban. Az utalvány december 31-ig használható fel.

A személyenként 30 000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány a Magyarországon élő és tartózkodó, 2025 júliusában a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt ellátásban részesült személyeket illeti meg. Az utalvány a több ellátásban részesülő személyt is csak 30 000 forint értékben illeti meg. Az utalvány nem névre szóló, azt bárki felhasználhatja


– írja a Magyar Államkincstár a nyugdíjas élelmiszer-utalványról kiadott közleményében.

 A SPAR üzleteiben szeptember 11-től legalább 5.000 forint összértékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal való vásárlás esetén 500 forint értékű kupont kapnak ajándékba a vásárlók, melyet a következő vásárlás során lehet felhasználni. Ez a kuponkiadási akció 2025. október 31-ig, vagy a kupon készlet erejéig tart, a kuponok pedig 2025. december 31-ig válthatóak be.


 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu