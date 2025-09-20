Nyitrai Zsolt fontos hírt tett közzé a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról

Nyitrai Zsolt Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038-an kapták meg, de október 15-ig mindenkinek kézbesítik.
Kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat!
- írta bejegyzésében Nyitrai Zsolt.
Júliusban adta ki a Magyar Államkincstár a nyugdíjas élelmiszer-utalványról szóló tájékoztatást. Egy ilyen utalvány az idős polgárok számára könnyítés lehet a háztartás vezetésében és a kiadásokban. Az utalvány december 31-ig használható fel.
A személyenként 30 000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány a Magyarországon élő és tartózkodó, 2025 júliusában a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt ellátásban részesült személyeket illeti meg. Az utalvány a több ellátásban részesülő személyt is csak 30 000 forint értékben illeti meg. Az utalvány nem névre szóló, azt bárki felhasználhatja
– írja a Magyar Államkincstár a nyugdíjas élelmiszer-utalványról kiadott közleményében.
A SPAR üzleteiben szeptember 11-től legalább 5.000 forint összértékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal való vásárlás esetén 500 forint értékű kupont kapnak ajándékba a vásárlók, melyet a következő vásárlás során lehet felhasználni. Ez a kuponkiadási akció 2025. október 31-ig, vagy a kupon készlet erejéig tart, a kuponok pedig 2025. december 31-ig válthatóak be.
