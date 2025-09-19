Minden, amit Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányáról tudni lehet

Napok óta azt tartja lázban a magyar hírfogyasztókat, hogy kiderült: Ruszin-Szendi Romulusz valóban fegyverrel az oldalán ment el egy tiszás fórumra. A fegyverbotrány odáig fajult, hogy csütörtökön reggel rendőrök jelentek meg Magyar Péter kedvenc katonájának otthonánál. Időrendi sorrendbe állítottuk a legújabb tiszás botrány történéseit, mutatjuk a részleteket.

Ruszin-Szendi Romulusz lett a Tisza Párt botrányhőse. Rendőrségi ügy lett abból, hogy fegyverrel az oldalán ment az emberek közé egy tiszás fórumon Fotó: MW

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányának előzményei

A bukott vezérkari főnök még 2023-ban beszélt arról egy rádióinterjúban, hogy minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívéhez.

Az ügy következő állomása már idén májusban volt, amikor a Tisza Párt egyik fórumán tartott előadást. Az ott készült képi- és videófelvételek tanúsága szerint Magyar Péter kedvenc katonája fegyverrel az oldalán jelent meg. Az eset négy hónapig titokban maradt, ám közben is történtek érdekességek.

Ruszin-Szendi Romulusz Kötcsén például egy riporterrel szemben lépett fel agresszíven. A férfit csak azért lökdöste kézzel és testtel, mert az újságíró számára kínos kérdéseket tett fel. De a bukott vezérkari főnökből nem akkor bukott ki először az agresszívitása.

Egy másik alkalommal pedig arról beszélt, hogy a fegyveres akcióktól sem riadna vissza, ha az lenne az ára a hatalomátvételnek.

A fegyverbotrány

A hét elején jelentek meg a nyilvánosság előtt azok a képek és felvételek, amelyek az ominózus májusi tiszás fórumon készültek. A hírekben először még csak feltételes módban jelentek meg hírek arról, hogy Ruszin-Szendi ruhája alatt fegyver dudorodhatott. Az első órákban a Tisza Párt, a bukott vezérkari főnök és a baloldali média is mélyen hallgatott az esetről. Ezt követően taktikát váltottak: terelni, tagadni kezdtek, próbálták az egészet elbagatellizálni. Kedden azonban Magyar Péter rádöbbent, hogy nincs értelme tovább hárítani, egy tiszás rendezvényen bevallotta, hogy a kedvenc katonája tényleg fegyverrel ment az emberek közé.