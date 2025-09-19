Minden, amit Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányáról tudni lehet

Napok óta azt tartja lázban a magyar hírfogyasztókat, hogy kiderült: Ruszin-Szendi Romulusz valóban fegyverrel az oldalán ment el egy tiszás fórumra. A fegyverbotrány odáig fajult, hogy csütörtökön reggel rendőrök jelentek meg Magyar Péter kedvenc katonájának otthonánál. Időrendi sorrendbe állítottuk a legújabb tiszás botrány történéseit, mutatjuk a részleteket.
A bukott vezérkari főnök még 2023-ban beszélt arról egy rádióinterjúban, hogy minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívéhez.
Az ügy következő állomása már idén májusban volt, amikor a Tisza Párt egyik fórumán tartott előadást. Az ott készült képi- és videófelvételek tanúsága szerint Magyar Péter kedvenc katonája fegyverrel az oldalán jelent meg. Az eset négy hónapig titokban maradt, ám közben is történtek érdekességek.
Ruszin-Szendi Romulusz Kötcsén például egy riporterrel szemben lépett fel agresszíven. A férfit csak azért lökdöste kézzel és testtel, mert az újságíró számára kínos kérdéseket tett fel. De a bukott vezérkari főnökből nem akkor bukott ki először az agresszívitása.
Egy másik alkalommal pedig arról beszélt, hogy a fegyveres akcióktól sem riadna vissza, ha az lenne az ára a hatalomátvételnek.
A hét elején jelentek meg a nyilvánosság előtt azok a képek és felvételek, amelyek az ominózus májusi tiszás fórumon készültek. A hírekben először még csak feltételes módban jelentek meg hírek arról, hogy Ruszin-Szendi ruhája alatt fegyver dudorodhatott. Az első órákban a Tisza Párt, a bukott vezérkari főnök és a baloldali média is mélyen hallgatott az esetről. Ezt követően taktikát váltottak: terelni, tagadni kezdtek, próbálták az egészet elbagatellizálni. Kedden azonban Magyar Péter rádöbbent, hogy nincs értelme tovább hárítani, egy tiszás rendezvényen bevallotta, hogy a kedvenc katonája tényleg fegyverrel ment az emberek közé.
Ráadásul azóta kiderült, hogy nem ez lehetett az egyetlen ilyen eset, egy másik felvételen Magyar Péter mellett állva Ruszin-Szendi ruhája ismét furcsán dudorodott.
Az esetet követően megszólalt Pintér Ferenc is, aki korábban Ruszin-Szendi Romulusz helyettese volt. A férfi a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta, hogy a bukott vezérkari főnököt ismerve szinte biztos, hogy teli volt a fegyver tára. Pintér Ferenc arról is beszélt, hogy a fegyverviselési engedély megszerzéséhez a hatályos törvények szerint mindenkinek pszichológiai vizsgálaton kell átesnie, illetve le kell tenni a fegyvervizsgát, amit a helyi rendőrkapitányságokon szerveznek.
Amennyiben Ruszin-Szendi Romulusz nem soron kívül járta ki magának a fegyverviselési engedélyt, ezt úgy bizonyíthatná be, hogy – kitakarva a személyes adatait – közzéteszi a maroklőfegyver vizsgáját, amit dátummal, pecséttel és aláírással mutat be
– mondta, majd hozzátette, hogy korábban is volt példa arra, hogy az egykori vezérkari főnök „trükközött” hasonló szituációkban.
Ruszin-Szendinek nem jó a látása, már a főiskolában is kontaktlencsét viselt, s akkor sem találta el a céltáblát. Többször „huncutsággal” ment át az orvosi vizsgálaton: az ejtőernyős orvosi vizsgálatán például beküldött valaki mást maga helyett
– árulta el Pintér Ferenc.
Csütörtök reggel rendőrök jelentek meg a volt vezérkari főnök otthonában, majd lefoglalták a fegyverét. Közleményükben azt írták:
A Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett. A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást
Az ATV információi szerint Ruszin-Szendi fegyverviselési engedélyét vissza is vonták a hatóságok.
Magyar Péter az eset kapcsán csütörtökön ismét kénytelen volt megszólalni, elmondta, hogy kiáll Ruszin-Szendi Romulusz mellett. Ez azt jelenti, hogy Magyar Péter egyetért és támogatja a hazai politikában a Tisza Párt színre lépése óta megjelent erőszakot. Normális esetben egy ilyen botrányba nemcsak az érintettnek, hanem a pártja elnökének is meg kellene buknia. A Tisza Pártban azonban jó baloldali szokásokhoz híven semminek nincsen következménye, még az erőszaknak sincs.
Orbán Viktor az ügy kapcsán azt írta a minap:
"Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta!" A miniszterelnök szerint Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. Nem véletlenül. "Sok munkánk van abban, hogy Magyarországon letörtük a szervezett bűnözést, és nem fogott rajtunk az illegális migráció sem. Magyarország a béke és a biztonság szigete. Ehhez képest egy katonaember, egy volt vezérkari főnök pisztollyal a zsebében áll ki a reménybeli választói elé. Ráadásul azzal henceg, hogy viszket a tenyere. És mivel ki van képezve, le is tudna rendezni bárkit. Szégyen és gyalázat! A Tisza Párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont" – jelentette ki Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.