Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eltemették Kásler Miklóst

Prof Dr Kásler Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 14:42 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 19. 15:11
gyászonkológustemetés
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt vezetője temetését pénteken tartották Sárváron. Életének 76. évében, szeptember 5-én elhunyt Kásler Miklós Széchenyi-díjas onkológus.

75 éves korában, hosszú betegség után elhunyt Kásler Miklós, az egykori emberi erőforrások minisztere és neves onkológus. A Széchenyi-díjas professzor 2018 és 2022 között töltötte be a miniszteri posztot, miközben tudományos pályafutása során a Nemzeti Rákkontroll Program megalkotásával és több száz hazai, illetve nemzetközi publikációval járult hozzá a daganatos betegek ellátásának fejlesztéséhez. Pályája során négy egyetemen tanított, számos szakkönyvet írt, és a magyar történelmi sorskérdések iránt is élénk érdeklődést mutatott.

75 éves korában, hosszú betegség után elhunyt Kásler Miklós
75 éves korában, hosszú betegség után elhunyt Kásler Miklós.  Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás / MTI/Kovács Tamás

Katolikus szertartás szerint búcsúztatták el a sárvári Sári temetőben Kásler Miklós Széchenyi-díjas onkológust, volt emberi erőforrásügyi minisztert.

A szertartáson Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter is részt vett, a kormány nevében a búcsúbeszédet Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter mondta.

Ama nemes harcot, megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam Pál apostol levele jutott eszembe amikor értesültem arról, hogy Kásler Miklós professzor úr elhunyt

 – kezdte Hankó Balázs.

ORBÁN Viktor; KÁSLER Miklós
Orbán Viktor is lerótta kegyeletét Kásler Miklós sírja előtt Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu