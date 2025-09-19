Eltemették Kásler Miklóst

75 éves korában, hosszú betegség után elhunyt Kásler Miklós, az egykori emberi erőforrások minisztere és neves onkológus. A Széchenyi-díjas professzor 2018 és 2022 között töltötte be a miniszteri posztot, miközben tudományos pályafutása során a Nemzeti Rákkontroll Program megalkotásával és több száz hazai, illetve nemzetközi publikációval járult hozzá a daganatos betegek ellátásának fejlesztéséhez. Pályája során négy egyetemen tanított, számos szakkönyvet írt, és a magyar történelmi sorskérdések iránt is élénk érdeklődést mutatott.

75 éves korában, hosszú betegség után elhunyt Kásler Miklós. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás / MTI/Kovács Tamás

Katolikus szertartás szerint búcsúztatták el a sárvári Sári temetőben Kásler Miklós Széchenyi-díjas onkológust, volt emberi erőforrásügyi minisztert.

A szertartáson Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter is részt vett, a kormány nevében a búcsúbeszédet Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter mondta.

Ama nemes harcot, megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam Pál apostol levele jutott eszembe amikor értesültem arról, hogy Kásler Miklós professzor úr elhunyt

– kezdte Hankó Balázs.