Magyar Péter kiabálva hívta fel az Index munkatársát

"Az Indexen kívül megkerestünk más, magát függetlennek mondó médiumokat is – a Telexet, a 444-et, a 24.hu-t, a HVG-t, a Népszavát és Magyar Narancsot –, hogy megtudjuk, mi a véleményük a Tisza elnökének sajtószabadsággal kapcsolatos álláspontjáról" - írta meg a Mandiner.
Ahogy Magyar Péter elnök úr közösségi bejegyzésére reagálva is jeleztük: az Index ellen eddig sem ő, sem pártjának más vezetője nem indított sajtó-helyreigazítási pert. Amennyiben most bírósághoz fordul, természetesen meg fogjuk védeni magunkat, ahogy azt tettük eddig is, szinte mindig sikeresen
– válaszolta a Mandiner megkeresésére az Index főszerkesztője.
Fekete-Szalóky Zoltán szerint a Tisza elnökének nyilatkozata „illeszkedik abba a mintázatba, amely az utóbbi időszakban egyre markánsabban körvonalazódik.”
Magyar Péter több alkalommal is számon kérte újságírónkat sajtóeseményeken, amiért olyan tartalom jelent meg az Indexen, amelyet ő vitatott. Volt olyan eset is, amikor munkatársunkat szabadsága alatt, telefonon kereste meg, és kiabálva vonta kérdőre egy cikk miatt”
– számolt be róla a főszerkesztő.
A sajtó megfélemlítése, perrel vagy hatósági eszközökkel való fenyegetése elfogadhatatlan irány bármely demokratikus társadalomban. Az Index nem versenytársai vagy pártok céljai szerint működik, hanem az olvasókért, így a jövőben is hű marad alapértékeihez: a nyilvánosság szolgálatához, a tárgyilagossághoz és a tényszerű tájékoztatáshoz
– szögezte le.
