Döbbenetes: luxusban élő milliárdos adópolitikai szakértő készítette el a Tisza-adó tervét

Dagad a botrány a kiszivárgott Tisza-csomag és a Tisza-adó körül. Míg a párt tagadja, hogy emelnék az adókat, többen felháborodtak az adóemelés mértékén, hiszen jelentősen befolyásolná a tanárok, az orvosok és a katonák fizetését is. Gyakorlatilag minden magyar ember rosszul járna. Az Ellenpont portálon nyilvánosságra hozott adatokból kiderül, hogy a Tisza adópolitikai szakértője, Dálnoki Áron milliárdos, egy oligarcha-család tagja, aki szervesen részt vett a Tisza adópolitikai tervezetének háttérmunkálataiban - írja a Ripost.
A Tisza javaslatának lényege, hogy az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne a jelenlegi 15 százalékos adókulcs helyett. 1 millió 250 ezer forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Bár Magyar Péter korábban a jövedelemadó csökkentését ígérte, ez rengeteg magyar embernek plusz adóterhet jelentene.
Ugyanakkor Magyar embere, a Tisza adópolitikai szakértője, Dálnoki Áron nem igazán érezné meg a reálkeresetek csökkenését. Nyilvános önéletrajzából ugyanis kiderül, hogy jól fizető cégvezetői pozíciókból érkezett a Tisza Párthoz.
Életpályáját a Bokros-csomag idején, Amerikában kezdte. Szakmai életében azóta a vadászat, a mezőgazdaság és a hitelezés is foglalkoztatta őt. A jelentősebb cégei között szerepel a Multifaktoring nevű hitelintézet, amely fontos betekintést nyújt Dálnoki üzleti érdekeltségeibe.
A tavaly 2,6 milliárd forintos árbevételt realizáló cégben Dálnoki 2007-től 2020-ig volt igazgatósági tag. Ezzel egyidejűleg szintén vezető tisztségviselő volt itt egy bizonyos dr. Lóczy Zoltán is, aki a Gyurcsány-kormány idején a Közútkezelő közbeszerzésekért felelős szakjogásza volt, vagyis rálátással rendelkezhetett például a rossz emlékű, és hatalmas költségvetési károkat okozó, úgynevezett PPP-konstrukciós autópálya szerződésekre.
- írja az Ellenpont.
Külön figyelmet érdemel Dálnoki felesége is. Dálnoki-Bolgár Juditot 2009-ben a második leggazdagabb magyar nő címével illették, apjával közös vállalkozásában tulajdonolt részesedésének köszönhetően. Dálnoki-Bolgár Judit édesapja, Bolgár György, a Kerox Kft. alapító-tulajdonosa, mintegy 74 milliárd forintos vagyon birtokosa, egyúttal visszatérő szereplője a Forbes leggazdagabb magyarokat gyűjtő listájának.
A nyilvántartás szerint három nagyméretű ház és egy lakás is van, illetve volt a nevükön a II. kerületben, Budapest egyik legimpozánsabb környékén. Emellett a Perényi úton is található egy magas színvonalú lakóparki lakás; Dálnoki itt szomszédja Ruszin-Szendi Romulusznak.
Ilyen családi háttérrel szinte természetes, hogy olyan adópolitikai tervezettel rukkol elő Dálnoki, amely kizárólag az átlagnál magasabb keresetűeknek lehet kedvező.
