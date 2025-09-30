A ferencesek közleménye Hadházy Ákos provokációjáról: Az Úr adjon Neked békét!

A 2025. szeptember 23-án este a Budapest Ferenciek téri templomunk előtt történtekkel kapcsolatban a következőket tartjuk fontosnak közölni, jelezve, hogy ez az egyetlen hivatalos állásfoglalás a ferences közösség részéről, és kérve, hogy amennyiben a közleményt bárki megosztja, azt teljes egészében tegye:
Az Úr adjon Neked békét!
2025. március közepe óta heti rendszerességgel kedd délután 16 és 19 óra között tüntetést szerveztek a templom előtti térre, szerda reggelenként ugyanitt már 2023. márciustól zajlanak demonstrációk. A jelzőkürt használatára késztető akciók, a kihangosított beszédek, zene, kiabálások a közterületről a templomtérbe hallatszanak, így a demonstrációk és a templom hitéleti tevékenysége összeférhetetlenné vált.
A korábbi hónapok során helyi közösségünk vezetője bizalommal fordult a demonstrálókhoz, írásban is megkereste annak szervezőit, továbbá a gyülekezésben érintett hatóságokat, környékbeli intézményvezetőket, hogy miként lehetne ezeket a problémákat megoldani. Érdemi választ nem kaptunk. A fennálló helyzetet súlyosbította, hogy a kedd délutáni tüntetéseket egyre durvább megnyilvánulások jellemezték, mint például sokak emberi méltóságát és becsületét sértő, gyilkolásra buzdító és obszcén feliratok, kiabálások. Elismerjük, hogy mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, azonban a fenti megnyilatkozások nemcsak a mi, hanem mások emberi méltóságát és becsületét is sértették. A szokottnál hosszabb harangszó kifejezte tehetetlenségünket a helyzettel szemben. Fájlaljuk, hogy aznap este a tüntetők közé kilépő idős rendtársunkkal szemben olyan viselkedést tanúsított a tüntetők egy csoportja, amely hivatásában és emberi méltóságában is sértette.
A történtek után Kálmán Peregrin OFM templomigazgató kezdeményezte a Hadházy Ákos képviselő úrral való személyes találkozást, amely a mai napon létre is jött, és amelynek során a felek az alábbiakról állapodtak meg:
Templomunk szent hely, ahova hívunk és várunk mindenkit, aki Istennel akar találkozni, vagy csak elcsendesedne, kilépve a város forgatagából. Bárki beléphet – nemtől, kortól, származástól, politikai nézettől függetlenül. Ezért van nyitva a templom a nap 16 órájában.
A fentiek fényében olyan magatartásra kérünk és hívunk mindenkit, amely a párbeszédet és egymás kölcsönös tiszteletét tartja szem előtt. Assisi Szent Ferenc, rendalapítónk lelkületére törekedve kérjük mindnyájunk számára Isten áldását, békéjét!
Ki tudja hányadik mini tüntetését tartotta múlt hétfő délután a pesti belvárosban a Ferenciek terén Hadházy Ákos az autósok sorozatos bosszúságára, hatalmas dugókat okozva alig néhány tucat emberével.
Akiknek most éppen az nem tetszett, hogy a demonstráció közben harangszóval hívták a híveket a templomba és hát a harangszó elnyomta a kiabálásukat. Összevitatkoztak a papokkal, aztán berontottak(!) a templomba és reklamálni(!) próbáltak.
Végül kijött egy idős szerzetes és Bibliával a kezében intette rendre őket.
Hadházy azonban közölte, hogy a szokásos esti harangszóval a papok szándékosan zavarják a tüntetést. Ezt követően a demonstrálók közül többen újra bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. A papokra rákiabáltak: „szégyelljétek magatokat", közben egyház ellenes rigmusok is skandáltak.
A botrányos esetről megdöbbentő videó is készült.
Az agresszívan fellépő tüntetők nem értették, miért kell egy templomban mise idejében harangozni, az intézkedő papnak egyedül kellett megvédenie magát az agresszív tüntetőkkel szemben.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is feltett egy videót az esetről, ahol látszik a tüntetők agressziója és provokációja. A videóban hallható, ahogy a pap megpróbálja megértetni a tömeggel, hogy a harang a szentmise kezdetét jelzi, ahogy egyébként minden hétköznap és vasárnap, az egyház hagyománya szerint évszázadok óta - írja a Ripost.
Hadházy Ákos persze rögtön azt feltételezte, hogy a tüntetést akarták megzavarni a harangozással. A tömeg magaviseletét jól tükrözik a videóban is látható agresszív fellépések és a bekiabálások is.
Éljenek a pedofilok! Meg a pedofil papok!
– ordította az egyik tüntető, miközben Hadházy vitatkozni próbált az idős szerzetessel.
