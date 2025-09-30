A ferencesek közleménye Hadházy Ákos provokációjáról: Az Úr adjon Neked békét!

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány közleménye

A 2025. szeptember 23-án este a Budapest Ferenciek téri templomunk előtt történtekkel kapcsolatban a következőket tartjuk fontosnak közölni, jelezve, hogy ez az egyetlen hivatalos állásfoglalás a ferences közösség részéről, és kérve, hogy amennyiben a közleményt bárki megosztja, azt teljes egészében tegye:

Az Úr adjon Neked békét!

2025. március közepe óta heti rendszerességgel kedd délután 16 és 19 óra között tüntetést szerveztek a templom előtti térre, szerda reggelenként ugyanitt már 2023. márciustól zajlanak demonstrációk. A jelzőkürt használatára késztető akciók, a kihangosított beszédek, zene, kiabálások a közterületről a templomtérbe hallatszanak, így a demonstrációk és a templom hitéleti tevékenysége összeférhetetlenné vált.

A korábbi hónapok során helyi közösségünk vezetője bizalommal fordult a demonstrálókhoz, írásban is megkereste annak szervezőit, továbbá a gyülekezésben érintett hatóságokat, környékbeli intézményvezetőket, hogy miként lehetne ezeket a problémákat megoldani. Érdemi választ nem kaptunk. A fennálló helyzetet súlyosbította, hogy a kedd délutáni tüntetéseket egyre durvább megnyilvánulások jellemezték, mint például sokak emberi méltóságát és becsületét sértő, gyilkolásra buzdító és obszcén feliratok, kiabálások. Elismerjük, hogy mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, azonban a fenti megnyilatkozások nemcsak a mi, hanem mások emberi méltóságát és becsületét is sértették. A szokottnál hosszabb harangszó kifejezte tehetetlenségünket a helyzettel szemben. Fájlaljuk, hogy aznap este a tüntetők közé kilépő idős rendtársunkkal szemben olyan viselkedést tanúsított a tüntetők egy csoportja, amely hivatásában és emberi méltóságában is sértette.

A történtek után Kálmán Peregrin OFM templomigazgató kezdeményezte a Hadházy Ákos képviselő úrral való személyes találkozást, amely a mai napon létre is jött, és amelynek során a felek az alábbiakról állapodtak meg:

2025. szeptember 30-án, kedden a szervezők a jóízlést sértő táblák és skandálás nélkül vezetik le a térre meghirdetett összejövetelt, amelynek során a tüntetők nevében bocsánatot kérnek Reisz Pál OFM rendtársunktól a személyét sértő megnyilvánulásokért.

Ferences közösségünk arra kér mindenkit, hogy a tüntetést semmiféle méltatlan megnyilvánulással vagy rendbontással ne zavarja meg, a rend biztosítását és a jogok érvényesülését mindenki bízza a hivatalos szervekre.

2025. október 7-től kezdődően a tüntetés szervezői módosítják a demonstráció helyszínét, és azt áthelyezik a Ferenciek téri buszmegálló melletti területre, így biztosítva a Ferences Templom zavartalan működését.

Hadházy Ákos méltányolta a Ferences Rendtartomány megfontolt hozzáállását és a személyes egyeztetés lehetőségét, a templom igazgatója pedig megköszönte neki, hogy megakadályozta a tüntetés során, hogy a templomot atrocitás érje.

Templomunk szent hely, ahova hívunk és várunk mindenkit, aki Istennel akar találkozni, vagy csak elcsendesedne, kilépve a város forgatagából. Bárki beléphet – nemtől, kortól, származástól, politikai nézettől függetlenül. Ezért van nyitva a templom a nap 16 órájában.