Kocsis Máté: az ellenzék egy magánéleti tragédiából akar politikai tőkét kovácsolni

Kocsis Máté arról beszélt a Parlamentben, hogy az ellenzék két ügyet próbál meglehetősen ízléstelen módon felépíteni: az egyik a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány ügye, a másik pedig a Szőlő utcai kampány. Ezzel kapcsolatban a Fidesz frakcióvezetője azt mondta: általánosan elítélendő, és az emberek többségében undort kelt, hogy az ellenzék egy magánéletből fakadó öngyilkosságot, egy ember halálát politikai tőke kovácsolására használja fel – írja a Ripost.

Kocsis Máté sejtelmesen úgy fogalmazott, hogy aki kíváncsi a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiájának hátterére, az forduljon Márki-Zay Péterhez / Fotó: Ripost archív

Kocsis Máté hozzátette:

Ha az ügy hátterére kíváncsi, akkor forduljon Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesterhez. Ennél többet most nem mondanák...

Magánéleti okok állhatnak az ügy hátterében

Amint arról beszámoltunk, öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt alezredes. A baloldal mindent megtett, hogy kihasználja a tragédiát Márky-Zay Péterrel és mellette Magyar Péterrel az élen. A tenyek.hu úgy értesült, magánéletbeli gondok vezethettek el az öngyilkossághoz. Szabó Zsoltot Márki-Zay Péter irodavezetőjéhez fűzték szerelmi szálak. A 2022-ben miniszterelnök-jelöltként és országgyűlési képviselőjelöltként is megbukott Márki-Zay rendkívüli gyászjelentésben jelentette be az alezredes halálhírét, és azonnal politikai tőkét akart kovácsolni a tragédiából. Magyar Péter ugyanezt tette a saját közösségi oldalán. Bár politikai cirkusz volt a cél, kiderült, hogy Márki-Zay Péter ezzel próbálja elrejteni azt a szálat, hogy az ő irodavezetőjéhez fűzték gyengéd szálak a rendőrkapitányt.

A baloldal politikusait és megmondóembereit az sem zavarja, hogy a rendőrkapitányt felesége, két gyermeke, testvérei és édesanyja gyászolja, minden erővel politikai hasznot akarnak húzni a halálából.

A tenyek.hu információi szerint abszolút nem politikai, hanem magánéletbeli gondok állnak a tragédia mögött. Szabó Zsolt rendőr alezredes ugyanis elköltözött a feleségétől és két kiskorú gyermekétől, és új életet kezdett a polgármesteri hivatal - vagyis Márki-Zay Péter - lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált.