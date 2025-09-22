Magánéleti okok miatt lehetett öngyilkos a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány

A Ripost írja, hogy öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt alezredes. A baloldal mindent megtett, hogy kihasználja a tragédiát Márky-Zay Péterrel és mellette Magyar Péterrel az élen. A tenyek.hu úgy értesült, magánéletbeli gondok vezethettek el az öngyilkossághoz. Szabó Zsoltot Márki-Zay Péter irodavezetőjéhez fűzték szerelmi szálak. A 2022-ben miniszterelnök-jelöltként és országgyűlési képviselőjelöltként is megbukott Márki-Zay rendkívüli gyászjelentésben jelentette be az alezredes halálhírét, és azonnal politikai tőkét akart kovácsolni a tragédiából. Magyar Péter ugyanezt tette a saját közösségi oldalán. Bár politikai cirkusz volt a cél, kiderült, hogy
Márki-Zay Péter ezzel próbálja elrejteni azt a szálat, hogy az ő irodavezetőjéhez fűzték gyengéd szálak a rendőrkapitányt.
A baloldal politikusait és megmondóembereit az sem zavarja, hogy a rendőrkapitányt felesége, két gyermeke, testvérei és édesanyja gyászolja, minden erővel politikai hasznot akarnak húzni a halálából.
A tenyek.hu információi szerint abszolút nem politikai, hanem magánéletbeli gondok állnak a tragédia mögött. Szabó Zsolt rendőr alezredes ugyanis elköltözött a feleségétől és két kiskorú gyermekétől, és új életet kezdett a polgármesteri hivatal - vagyis Márki-Zay Péter - lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált.
A kapcsolatot Márki-Zay irodavezetőjével sokáig titkolták, de az utóbbi időben már nyilvánosan is felvállalták, a városban kézen fogva sétáltak. Később a rendőrkapitány visszaköltözött a családjához, de ez átmenetinek bizonyult, és az alezredes ismét új társát választotta. A kapitány végig őrlődött a családja és a nő között. Volt, hogy visszaköltözött a családjához aztán ismét elköltözött. Több egybehangzó forrás szerint a kapcsolatban az irodavezető volt a domináns fél. A rendőrkapitány hivatása miatt sem tudta meghozni a számára végleges döntést, de a hírek szerint az irodavezetővel tervezte az életét. Az utóbbi időszakban labilis lelkiállapotban volt. Érződött rajta, hogy a magánéletbeli problémái miatt már a munkájára sem tudott teljes mértékben odafigyelni, és 2-3 hónappal ezelőtt beadta a felmondását, amit viszont a felettesei nem fogadtak el. A tenyek.hu szerint csütörtökön egy üzenetet küldött új párjának, miszerint a továbbiakban csak hivatalos ügyben keresse. Pénteken pedig megtörtént a tragédia.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot.
