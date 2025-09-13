Kiskorú gyerekeket használnak gyilkosságra Svédországban

Svédországban a bűnözői bandák egyre gyakrabban toboroznak tizenéves lányokat brutális bűncselekményekhez, köztük megbízásos gyilkosságokhoz is - írja a bennfenntes.net.

A lányoknak keménységet és elszántságot kell tanúsítaniuk, hogy meg tudják tartani helyüket a bandában.

A svéd ügyészség ismertette a megrázó részleteket.

A 15 éves lány választhatott, hogy az ajtóra vagy az áldozat fejére céloz: a fejét választotta - tudósít a WELT a svéd EXPRESSEN lapra hivatkozva.

2024-ben Svédországban mintegy 280, 15 és 17 év közötti lány ellen indítottak eljárást gyilkosság, emberölés vagy más erőszakos bűncselekmény miatt.

Svédországban a bűnözői bandák egyre gyakrabban toboroznak tizenéves lányokat brutális bűncselekményekhez, akár megbízásos gyilkosságokhoz is.

A lányoknak keménységet és elszántságot kell tanúsítaniuk, hogy meg tudják tartani helyüket a bandában.

Az ügyészség megrázó részleteket ismertetett.

A svéd kormány most meghúzza a vészféket: az EXPRESSEN újságban a koalíció bejelentette, hogy a gyilkosságokhoz és bombamerényletekhez egyre gyakrabban felhasznált gyermekek miatt 13 évre csökkentik a büntethetőségi korhatárt.

Svédországban egyre gyakrabban toboroznak fiatal lányokat is a szervezett bűnözésbe – akár gyilkosságok elkövetésére is. Brutalitásukban és gátlástalanságukban fel akarnak zárkózni férfi társaikhoz. Ehhez „meg kell mutatniuk, hogy még elszántabbak és keményebbek”, mint a fiúk, mondja Ida Arnell, a stockholmi ügyész.

Tavaly Svédországban körülbelül 280, 15 és 17 év közötti lány ellen indítottak nyomozást gyilkosság, emberölés vagy más erőszakos bűncselekmény miatt. Nem ismert, hogy ezek közül melyik cselekmény áll kapcsolatban a szervezett bűnözéssel.

Az ország évek óta szembesül a burjánzó bandabűnözéssel: a bandák, amelyek többségében fiatal, bevándorló háttérrel rendelkező férfiakból állnak, a kábítószer-piac ellenőrzéséért küzdenek, lövöldözéseket rendeznek és házi készítésű robbanószerkezetekkel merényleteket hajtanak végre.