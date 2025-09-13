Kiskorú gyerekeket használnak gyilkosságra Svédországban

A 15 éves lány választhatott, hogy az ajtóra vagy az áldozat fejére céloz: a fejét választotta - tudósít a WELT a svéd EXPRESSEN lapra hivatkozva.
2024-ben Svédországban mintegy 280, 15 és 17 év közötti lány ellen indítottak eljárást gyilkosság, emberölés vagy más erőszakos bűncselekmény miatt.
Svédországban a bűnözői bandák egyre gyakrabban toboroznak tizenéves lányokat brutális bűncselekményekhez, akár megbízásos gyilkosságokhoz is.
A lányoknak keménységet és elszántságot kell tanúsítaniuk, hogy meg tudják tartani helyüket a bandában.
Az ügyészség megrázó részleteket ismertetett.
A svéd kormány most meghúzza a vészféket: az EXPRESSEN újságban a koalíció bejelentette, hogy a gyilkosságokhoz és bombamerényletekhez egyre gyakrabban felhasznált gyermekek miatt 13 évre csökkentik a büntethetőségi korhatárt.
Svédországban egyre gyakrabban toboroznak fiatal lányokat is a szervezett bűnözésbe – akár gyilkosságok elkövetésére is. Brutalitásukban és gátlástalanságukban fel akarnak zárkózni férfi társaikhoz. Ehhez „meg kell mutatniuk, hogy még elszántabbak és keményebbek”, mint a fiúk, mondja Ida Arnell, a stockholmi ügyész.
A bűnüldöző szervek sokáig nem foglalkoztak a fiatal lányok ilyen cselekményeivel.
Tavaly Svédországban körülbelül 280, 15 és 17 év közötti lány ellen indítottak nyomozást gyilkosság, emberölés vagy más erőszakos bűncselekmény miatt. Nem ismert, hogy ezek közül melyik cselekmény áll kapcsolatban a szervezett bűnözéssel.
Az ország évek óta szembesül a burjánzó bandabűnözéssel: a bandák, amelyek többségében fiatal, bevándorló háttérrel rendelkező férfiakból állnak, a kábítószer-piac ellenőrzéséért küzdenek, lövöldözéseket rendeznek és házi készítésű robbanószerkezetekkel merényleteket hajtanak végre.
Svédországban a vita elsősorban a sikertelen integráció következményeire összpontosít.
Ulf Kristersson miniszterelnök 2024 késő nyarán a nemzet helyzetéről tartott beszédében kijelentette: „A felelőtlen bevándorláspolitika és a sikertelen integráció vezetett ide minket.” A kirekesztés és a párhuzamos társadalmak táptalajt jelentenek a bűnözői bandák számára. „Ott könyörtelenül toborozhatnak gyerekeket és képezhetnek ki leendő gyilkosokat” – mondta akkor a kormányfő.
Ma a stockholmi kormány a szervezett bűnözést „rendszerszintű fenyegetésnek” nevezi.
Úgy tűnik, hogy az már a szociális rendszer, a helyi politika, az igazságszolgáltatási és oktatási rendszer, valamint a fiatalkorúak börtöneit is elérte.
A lőfegyveres támadások és bombamerényletek mára szinte mindennapos jelenséggé váltak a skandináv országban.
Mivel Svédországban a büntethetőségi korhatár 15 év, a bandák gyakran alkalmaznak fiatalkorúakat, különösen titkosított weboldalakon keresztül. „Általában a fiatal gyerekek ezeken a csevegőoldalakon vérre szomjaznak” – mondja Arnell –, és ez nem függ a nemüktől. A rendőrség szerint a brutális cselekményeket egyre inkább külföldről tervezik.
Az ellenségek lelövésére, megverésére vagy bombamerényletek elkövetésére gyakran idegeneket toboroznak – fiúkat és lányokat egyaránt.
„A lányokat gyakran áldozatként ábrázolják” – mondta áprilisban Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter.
„De részvételük a bűnözői körökben sokkal elterjedtebb, mint azt sokáig feltételeztük.” Strömmer akkor elismerte, hogy a problémát nem vizsgálták kellőképpen. „A nők és lányok bűnözésben betöltött szerepéről kialakult előítéletek azzal a kockázattal járnak, hogy rájuk sem bűnözőként, sem segítségre szoruló emberként nem tekintenek.”
A svéd Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács jelenleg egy részletes tanulmányon dolgozik a nők és lányok által elkövetett bűncselekmények típusáról, valamint az általuk elszenvedett erőszakról. A tanulmány következtetéseit októberben teszik közzé.
A KSAN, a nők kábítószer- és alkoholfüggőségével és annak következményeivel foglalkozó szervezetek ernyőszervezete márciusban közzétett jelentésében kijelentette, hogy a lányok „hajtóerőként működhetnek és elősegíthetik a bűncselekményeket”. Ugyanakkor gyakran „maguk is áldozatok és súlyosan veszélyeztetettek”.
Drogok, trauma és erőszak
A jelentés társszerzője, Maria Ljuslin kifejtette: „Többségüknek drogfüggőségi problémája és valamilyen kezeletlen traumája van.” A jelentés szerint a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket elkövető lányok kétharmada egyúttal szexuális erőszak áldozata is.
Natalie Klockars drogfüggő anya és apa gyermeke, 19 évesen kezdett el drogkereskedőként dolgozni. Nőként könnyen sikerült hatalmas, jómódú ügyfélkört építenie, akiket az általa felvett lányokkal látott el drogokkal. „Az emberek megbíztak bennem. Senki sem gyanakodott”, mondta el a 28 éves nő az AFP-nek egy stockholmi parkban. Saját állítása szerint egy riválisok által elkövetett rablás után kilépett a drogbizniszből.
A bűnözői körökben uralkodó erőszak azonban nem feltétlenül riasztja el a fiatal nőket és lányokat.
Arnell ügyész egy lány esetéről számolt be, akit egy merénylet elkövetésére bérelték fel. A 15 éves lány választhatott, hogy a támadás áldozatának ajtajára vagy a fejére céloz-e.
„A fejét választotta” – mondja Arnell. A 15 éves lányt egy 17 éves fiúval együtt tartóztatták le, aki végül meghúzta a ravaszt. Az áldozat életveszélyes lőtt sebeket szenvedett a nyakán, a hasán és a lábain.
