Kampány indul, hogy mindenkihez eljusson Tarr Zoltán leleplező kijelentése

"Nem helyes, hogy a Tisza Párt, egy választáson induló párt el akarja titkolni az adóterveit a választók elől" - közölte a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

Miután a Tisza-adó terve kitudódott, Magyar Péterék maszatolják az ügyet / Fotó: Ripost

Ezért kampányt indítunk, hogy mindenkihez eljussanak Tarr Zoltán a többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos szavai: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”

– tették hozz.

A szervezet a Facebook-oldalán azt írta, a sajtóhoz kiszivárgott tiszás belső dokumentumok alapján a Tisza Párt brutális adóemelést tervez. 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be, és már azokat is komoly adótöbblet sújtaná, akik jóval az átlag alatt keresnek.

A Tisza adóterve tehát minden magyar családot érint, így mindenkinek tudnia kell róla

– hangsúlyozták.

Jelezték, a párt alelnöke, Tarr Zoltán videón vallotta be, hogy ezeket az intézkedéseket el akarják titkolni. Pontosan úgy fogalmazott, hogy: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Miután a Tisza-adó terve kitudódott, Magyar Péterék maszatolják az ügyet, a baloldali médiumok pedig elhallgatják Tarr beismerő szavait.

– Világossá vált:

a Tisza a választók átverésével akar elindulni a választáson.

Ez nem helyes, ezért országos kampányt indítunk, hogy minden magyarhoz eljusson a Tisza adóterve. Célunk, hogy felhívjuk minden magyar figyelmét arra, milyen súlyos személyes anyagi károkat idézne elő, ha a Tisza Párt megvalósíthatná terveit. A kampány részeként elindítottunk egy kalkulátort, amellyel mindenki kiszámíthatja, pontosan mennyit venne el tőle a Tisza Párt

– tudatta a mozgalom.