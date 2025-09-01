Nyílt levelet fogalmazott meg Hollik István, több szerkesztőséget is számonkért

Tisztelt Szerkesztőségek!

Az elmúlt napokban Tarr Zoltán, a TISZA Párt politikusa egy nyilvános fórumon a következő kijelentéseket tette:

"Magunk közt lehet beszélgetni most, de egyébként nem lehet beszélgetni és számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet. Ezért mondjuk ezt nagyon határozottan: nagyon sok mindent lehet és kellene, de választást kell nyerni és utána mindent lehet." „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

A legnagyobb ellenzéki párt alelnöke arról beszél, hogy el akarják titkolni a választók elől a valódi politikai szándékaikat, ráadásul mindezt tudva és akarva. A választások előtt 8 hónappal egy ilyen kijelentésnek van jelentősége.

Feltűnő azonban, hogy a hazai „független” és „objektív” sajtó, azaz Önök vagy teljesen elhallgatták ezt a kijelentést, vagy ha foglalkoztak is vele, igyekeztek elkenni a jelentőségét, mintha el sem hangzott volna (az önleleplező mondatokról szóló videót még véletlenül sem ágyaztak be a cikkekbe, mert akkor az „összevágott videó” elméletük, gyorsan összeomlana). Pedig itt olyan politikai vallomás hangzott el, amelybe más országokban bele szoktak bukni