Nyílt levelet fogalmazott meg Hollik István, több szerkesztőséget is számonkért

A Tarr-ügy kapcsán fogalmazott meg nyílt levelet Hollik István a Facebook-oldalán, amelyet a Telex.hu a 444.hu, a 24.hu, a HVG.hu és az RTL szerkesztőségének címzett.
Tisztelt Szerkesztőségek!
Az elmúlt napokban Tarr Zoltán, a TISZA Párt politikusa egy nyilvános fórumon a következő kijelentéseket tette:
"Magunk közt lehet beszélgetni most, de egyébként nem lehet beszélgetni és számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet. Ezért mondjuk ezt nagyon határozottan: nagyon sok mindent lehet és kellene, de választást kell nyerni és utána mindent lehet." „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”
A legnagyobb ellenzéki párt alelnöke arról beszél, hogy el akarják titkolni a választók elől a valódi politikai szándékaikat, ráadásul mindezt tudva és akarva. A választások előtt 8 hónappal egy ilyen kijelentésnek van jelentősége.
Feltűnő azonban, hogy a hazai „független” és „objektív” sajtó, azaz Önök vagy teljesen elhallgatták ezt a kijelentést, vagy ha foglalkoztak is vele, igyekeztek elkenni a jelentőségét, mintha el sem hangzott volna (az önleleplező mondatokról szóló videót még véletlenül sem ágyaztak be a cikkekbe, mert akkor az „összevágott videó” elméletük, gyorsan összeomlana). Pedig itt olyan politikai vallomás hangzott el, amelybe más országokban bele szoktak bukni
- írta Hollik István, majd így folytatta:
Önök ezek szerint nem gondolják, hogy a kiegyensúlyozott és tisztességes tájékoztatás megköveteli, hogy az Önök felületein is választ kapjanak a magyar választók legalább az alábbi kérdésekre:
1. Melyek azok a dolgok, amikről nem lehet beszélni a választóknak?
2. Magyar Péter egyetért Tarr Zoltán kijelentésével?
3. Mi az, amit Tarr Zoltán nem mondott el, mert abba belebuknának?
Persze az elhangzottak sokkal több kérdést igényelnek, de a fentieket biztosan.
- tette hozzá.
4 nap telt el a kijelentés nyilvánosságra kerülése óta. Mi az oka annak, hogy Önök ezeket a kérdéseket nem tették fel? A választ sejtem, de mégiscsak furdal a kíváncsiság.
Hangsúlyozom: én csak kérdezem Önöket, nem pedig fenyegetem. Ellentétben Magyar Péterrel, aki ha nem azt írják róla, amit szeretne, rögtön ezt teszi.
Ha csak fele olyan lelkesedéssel vágnak neki tisztázni ezeket a kérdéseket, mint amilyen elánnal tudósítanak a Budapest Pride-ról, azzal biztos segíteni tudnak a magyar embereknek a tisztánlátásban. Főleg annak tükrében, hogy az eredeti Tarr-vallomást agyonhallgatták
- zárta a bejegyzését.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.