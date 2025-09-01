Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Nyílt levelet fogalmazott meg Hollik István, több szerkesztőséget is számonkért

2025. szeptember 01.
Ezeket a kérdéseket tette fel a Tarr-ügy kapcsán.
A Tarr-ügy kapcsán fogalmazott meg nyílt levelet Hollik István a Facebook-oldalán, amelyet a Telex.hu a 444.hu, a 24.hu, a HVG.hu és az RTL szerkesztőségének címzett.

Tisztelt Szerkesztőségek!

Az elmúlt napokban Tarr Zoltán, a TISZA Párt politikusa egy nyilvános fórumon a következő kijelentéseket tette:

"Magunk közt lehet beszélgetni most, de egyébként nem lehet beszélgetni és számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet. Ezért mondjuk ezt nagyon határozottan: nagyon sok mindent lehet és kellene, de választást kell nyerni és utána mindent lehet." „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

A legnagyobb ellenzéki párt alelnöke arról beszél, hogy el akarják titkolni a választók elől a valódi politikai szándékaikat, ráadásul mindezt tudva és akarva. A választások előtt 8 hónappal egy ilyen kijelentésnek van jelentősége.

Feltűnő azonban, hogy a hazai „független” és „objektív” sajtó, azaz Önök vagy teljesen elhallgatták ezt a kijelentést, vagy ha foglalkoztak is vele, igyekeztek elkenni a jelentőségét, mintha el sem hangzott volna (az önleleplező mondatokról szóló videót még véletlenül sem ágyaztak be a cikkekbe, mert akkor az „összevágott videó” elméletük, gyorsan összeomlana). Pedig itt olyan politikai vallomás hangzott el, amelybe más országokban bele szoktak bukni

- írta Hollik István, majd így folytatta:

Önök ezek szerint nem gondolják, hogy a kiegyensúlyozott és tisztességes tájékoztatás megköveteli, hogy az Önök felületein is választ kapjanak a magyar választók legalább az alábbi kérdésekre: 

1. Melyek azok a dolgok, amikről nem lehet beszélni a választóknak?

2. Magyar Péter egyetért Tarr Zoltán kijelentésével?

3. Mi az, amit Tarr Zoltán nem mondott el, mert abba belebuknának?

Persze az elhangzottak sokkal több kérdést igényelnek, de a fentieket biztosan. 

- tette hozzá.

4 nap telt el a kijelentés nyilvánosságra kerülése óta. Mi az oka annak, hogy Önök ezeket a kérdéseket nem tették fel? A választ sejtem, de mégiscsak furdal a kíváncsiság.

Hangsúlyozom: én csak kérdezem Önöket, nem pedig fenyegetem. Ellentétben Magyar Péterrel, aki ha nem azt írják róla, amit szeretne, rögtön ezt teszi. 

Ha csak fele olyan lelkesedéssel vágnak neki tisztázni ezeket a kérdéseket, mint amilyen elánnal tudósítanak a Budapest Pride-ról, azzal biztos segíteni tudnak a magyar embereknek a tisztánlátásban. Főleg annak tükrében, hogy az eredeti Tarr-vallomást agyonhallgatták

- zárta a bejegyzését.

 

