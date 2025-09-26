Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Újabb hangfelvétel: A Tisza Párt a választásokig hazudni fog!

Tisza-adó
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 08:38
Tisza PártTarr Zoltán
Tarr Zoltán megint kikotyogta az igazságot.

Újabb felvétel került elő, amelyen Magyar Péter alelnöke, Tarr Zoltán elszólta magát – írja az Ellenpont. A lap közzétette a felvételt, amely szerint az európai parlamenti képviselő arról beszélt egy újpesti fórumon, hogy előbb meg kell nyerni a választást, és utána mindent meg lehet oldani.

Budapest, 2024. április 6. Tarr Zoltán református lelkész beszél a Magyar Péter ügyvéd által meghirdetett Nemzeti menet és demonstráció egy új Magyarországért című rendezvényen a budapesti Kossuth Lajos téren 2024. április 6-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Tarr Zoltán elszólta magát (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Több nyilvánosságra került videófelvétel is alátámasztja a párt adóemelési szándékát, és kiderült, hogy a Tisza a választásig megpróbálja titokban tartani a megszorító intézkedéseit, és ezzel megtéveszteni a szavazókat – írja a Ripost.

Emlékezetes, hogy Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy etyeki fórumon elmondta, hogy a párt adóemelési terveiről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak, illetve hogy

először választást kell nyerni, utána mindent lehet.

A Tisza Párt környékén nem számít újdonságnak, hogy a választásokig titkolni próbálják valódi terveiket. Tarr Zoltán már júniusban is beszélt erről egy újpesti Tisza-sziget-előadáson.

A párt alelnöke a választás előtti időszakra vonatkozóan elmondta, hogy milyen ügyeket kell majd átbeszélni, és hangsúlyozta:

Sok mindenről lehet beszélni, de az igazán komoly ügyekbe nem érdemes belemenni.

Hozzátette, hogy a valódi, meghatározó kérdés csupán az, hogy sikerül-e megnyerni a választást. Minden más ügy onnantól kezdve rendezhető lesz.

Tarr Zoltán egy másik elszólása egyértelművé teszi a Tisza Párt valódi logikáját:

Csomó mindent ki lehet találni, mindenről van értelme beszélgetni, a lényeg az, hogy addig a napra, arra a napra fókuszáljunk, és addig nem érdemes belemenni, őszintén azt kell mondjam, nem érdemes belemenni az igazán komoly ügyekbe, mert az egyetlen komoly ügy az, hogy sikerül-e a választáson nyerni, vagy nem. Az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz.

Ez a kijelentés rímel arra, amit az etyeki fórumon mondott: a választások után mindent lehet. Magyarán: addig lehet hazudozni, ködösíteni, kerülni a kényes ügyeket, mert ha egyszer megszerzik a hatalmat, akkor bármit megtehetnek.

 

Brüsszel feltételeinek végrehajtói lennének

A legsúlyosabb kijelentés az EU-s pénzekkel kapcsolatban hangzott el Tarr Zoltán részéről az újpesti fórumon:

Folyamatosan tárgyalunk, és pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.

A Tűzfalcsoport szerint mindenki tudja, mit jelent ez a gyakorlatban: a rezsicsökkentés felszámolása, a gyermekvédelmi törvény visszavonása, az orosz energiáról való azonnali leválás, progresszív személyi jövedelemadó, adóemelések és a genderideológiai elvárások teljesítése. Vagyis a Tisza Párt programja nem más, mint a brüsszeli diktátum végrehajtása, a magyar emberek érdekei ellenében.

Korábban kiszivárgott információk szerint Magyar Péter pártja jelentős változtatásokat tervez az adórendszerben, a családokat és a megtakarításokat is érintően. Mint ismert, a Tisza Párt a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó helyett progresszív, háromkulcsos rendszert vezetne be. Az új szabályozás szerint ötmillió forintos éves jövedelemig maradna a 15 százalékos adó, 5 és 15 millió között 22 százalék, 15 millió felett pedig 33 százalék lenne a kulcs.

Az elképzelések nyilvánosságra kerülése után honlap indult, a Tisza-adó.hu oldalon

mindenki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza.

A Fidesz szórólapkampányba kezdett, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy a Tisza-adó mennyi pénzt venne ki a zsebükből.

Nemcsak az szja-t, hanem a társasági adó kulcsát is emelné a Tisza Párt, mégpedig a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra. A tervezett intézkedés hátterében egyik forrásunk szerint az áll, hogy a hazánkba amúgy jelentős számú beruházást vonzó alacsony társasági adó miatt a Tisza Párt egyes szakértői úgy érzik, ez a modell egyfajta „adóparadicsommá” teszi Magyarországot, a költségvetésbe ugyanakkor nem jut elég forrás ezen az úton. A tőkejövedelmeket szintén jelentősen megadóztatnák Magyar Péterék.

Surányi György, Magyar Péter tanácsadója a Rákosmenti Tisza-sziget rendezvényén nemcsak a rezsicsökkentés eltörlése, valamint az édesanyák adómentességének felülvizsgálata mellett érvelt, hanem azt is leleplezte, hogy a Tisza Párt még a saját ígéretét sem tartaná be kormányra kerülve: nem lesz áfacsökkentés. Viszont a Tisza éppen az áfacsökkentésre hivatkozva emelné a személyi jövedelemadót a kiszivárgott feljegyzésük szerint. Ezzel szemben az derült ki, hogy a Tisza-csomag lényege, hogy úgy emelik az szja-t, hogy közben még az áfát sem csökkentik, hiába hivatkoznak rá. Az áfacsökkentés csak ürügy lenne az adóemelésre.

A Tisza Párt adóemelési terve rendkívül negatívan érintené a gazdatársadalmat is – mutatott rá Papp Zsolt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint azoknak az embereknek venne ki pénzt a zsebéből a Tisza, akik szorgos kétkezi munkájukkal a mindennapi betevőért dolgoznak, biztosítják a jó minőségű, elérhető magyar élelmiszert. Az adóemelés kihatna az élelmiszerárakra és a fogyasztókra, nehéz helyzetbe hozná a lakosságot.

Négymillió háztartáshoz juttatják el a Fidesz aktivistái azt a szórólapot, amelyen a Tisza-adó következményeire hívják fel a figyelmet. Internetes kalkulátor segítségével kiszámolhatja mindenki, mennyivel csökkenne a fizetése, ha Magyar Péterék terve megvalósulna.

Tisza-adó szórólap

A Tisza-adó a budapestiek és a vidékiek fizetését is csökkentené. Aktivistáink már úton vannak és mindenkihez, eljuttatják az igazságot: átver a Tisza! – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Tisza-adó szórólap
Szórólap a Tisza-adóról

Új honlap indult, a tisza-ado.hu oldalon

mindenki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza.

A budapesti Fidesz elnöke az aktivistákkal közösen indult szórólapokat osztogatni, amelyeken azt mutatják be, hogy a Tisza-adó mennyi pénzt venne ki az emberek zsebéből.

A Fidesz október elejéig tartó szórólapkampányt indít annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a Tisza-adóról és a lehetséges hatásáról.

Mindenkinek tudnia kell a Tisza Párt szándékáról – jelentette ki Menczer Tamás kommunikációs igazgató. Emlékeztetett: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke korábban arról beszélt, hogy az adóterveiket nem szeretnék nagydobra verni, de a választás után már mindent lehet.

– Hogy mi az a minden vagy mi ez a minden, erről egyre többet tudunk. Megtudtuk, hogy a Tisza Párt adót akar emelni, be akarják vezetni a Tisza-adót, a személyi jövedelemadót a jelenlegi 15 százalékról 22 százalékra és 33 százalékra akarják emelni. Ez azt jelentené, hogy

négymillió embernek csökkenne a nettó keresete,

és mindenkinek, aki bruttó 400 ezer forint felett keres havonta, ezen a szinten vagy efelett, csökkenne a havi jövedelme. A Fidesz ezekben a napokban négymillió háztartásba juttat el szórólapokat tízezer önkéntes segítségével, ugyanis a Tisza szándékáról, a Tisza-adóról és a Tisza bukásáról, lebukásáról mindenkinek tudnia kell! – közölte a kommunikációs igazgató. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
