Győzött a Fidesz Józsefvárosban

józsefváros
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 20:50
VálasztásokFidesz
A Fidesz–KDNP jelöltje, Kozma Lajos nyerte az időközi választást Józsefvárosban a 9-es választókerületben.

Józsefvárosban a 9-es választókerületben tartottak ma időközi választást, ahol Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte a választást - írja a Metropol.

Kozma Lajos nyerte az időközi választást a Józsefvárosban

Korábban a független Oláh József visszalépett, és arra kérte szimpatizánsait, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjét, Kozma Lajost támogassák. A választók így három név közül dönthettek: 

Kozma Lajos (Fidesz–KDNP), Simon György (független) és dr. Balázs András (MKKP).

Ebből a hármas került ki győztesen a Fidesz–KDNP jelöltje, Kozma Lajos.

A józsefvárosiak nemcsak arról döntöttek, hogy ki képviseli az Orczy- és Losonci-negyedet a testületben, hanem arról is, hogy milyen irányba indul a kerület.

A VIII. kerület jelenlegi legnagyobb problémáját a drog és a drogosok jelentik. A hanyatlás Pikó András polgármestersége alatt indult el, mert liberális drogpolitikát folytatnak, és olyan intézkedéseket hoznak, amelyek nem a probléma felszámolását, hanem a drogosok helyzetének könnyítését szolgálják. Erre mondtak most nemet a emberek, és választották meg a Fidesz–KDNP jelöltjét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
