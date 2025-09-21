Győzött a Fidesz Józsefvárosban

Józsefvárosban a 9-es választókerületben tartottak ma időközi választást, ahol Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte a választást - írja a Metropol.

Kozma Lajos nyerte az időközi választást a Józsefvárosban

Korábban a független Oláh József visszalépett, és arra kérte szimpatizánsait, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjét, Kozma Lajost támogassák. A választók így három név közül dönthettek:

Kozma Lajos (Fidesz–KDNP), Simon György (független) és dr. Balázs András (MKKP).

Ebből a hármas került ki győztesen a Fidesz–KDNP jelöltje, Kozma Lajos.

A józsefvárosiak nemcsak arról döntöttek, hogy ki képviseli az Orczy- és Losonci-negyedet a testületben, hanem arról is, hogy milyen irányba indul a kerület.

A VIII. kerület jelenlegi legnagyobb problémáját a drog és a drogosok jelentik. A hanyatlás Pikó András polgármestersége alatt indult el, mert liberális drogpolitikát folytatnak, és olyan intézkedéseket hoznak, amelyek nem a probléma felszámolását, hanem a drogosok helyzetének könnyítését szolgálják. Erre mondtak most nemet a emberek, és választották meg a Fidesz–KDNP jelöltjét.