Pikó András és a "független" jelölt: Oláh a haveroknak adna lakásokat, ha megválasztják

Pikó András
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 11:43
józsefvárosiOláh Józsefnek
Oláh József bár állítólag független jelöltként indulna a józsefvárosi választáson, mégis Pikó Andrással fotózkodik és busás hasznot ígértek neki.

Célegyenesben van az időközi választás Józsefvárosban. Miközben Kozma Lajos fideszes képviselőjelölt Budapest tisztaságáért küzd, Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő folyamatosan hívja fel a figyelmet a kerületi vezetés mismásolásaira, Pikó András polgármester riogatja és egy sosem megvalósuló bérlakás programmal hitegeti a lakosokat. 

 

Mindeközben egy magát függetlennek valló jelölt, a kerület egyik lakosaként bemutatkozó Oláh József - aki nem mellesleg Pikó Andrással fotózkodik - arról beszélt a Hírnyolcextra információi szerint, hogy  Sátly Balázs alpolgármesterrel már megállapodott. Azt híreszteli, hogy különböző önkormányzati pozíciókat ígértek neki az indulásért cserébe, amelyekhez nagy reményeket fűz. Legutóbbi kampányfogása is édekes volt, egy videóban ugyanis azt mondta, lakásokat osztogatna a barátainak, ismerőseinek. 

Ha azonban megpróbáljuk komolyan venni az álfüggetlen jelöltet, akkor bizony felmerülhet a választási csalás gyanúja is. Hiszen a hírek szerint, Sátly Balázs olyanokat ígérgetett Oláh Józsefnek, hogy a választást követően megteszik az alakuló polgárőrség vezetőjének, amitől Oláh pénzt remél. Oláh többször kérkedett azzal, hogy ő bizony nagyhatalmú ember lesz a kerületben. A polgárőrségen túl, azt ígérték neki, hogy ő felel majd a rendezvényekért is. Azt híreszteli, hogy ha ő nem ír alá és nem pecsétel, akkor senkinek nem lesz se rendezvénye, se koncertje, se fellépése a kerületben, de még csak egy sátrat sem tehet ki senki az ő jóváhagyása nélkül.

A polgármesterrel való összejátszásra más is utal. Oláh elmondása szerint 1,5 millió forintot kapott az egyik önkormányzati cégtől, ebből félmilliót a kampányába forgatott be.

 

