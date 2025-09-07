Deaák Dániel buktatta le Magyar Pétert

"A drón fotó pontban 11:38 perckor készült Kötcsén, amikor Magyar Péter színpadra állt" - osztotta meg a Facebook-oldalán Deák Dániel, az említett felvétel társaságában, amely magáért beszél.
Ne feledjétek Tarr Zoltán szavait: „Nem fogok mindent elmondani, mert mert akkor megbukunk.” Ők nem fogják bevallani, hogy a mai kötcsei tiszás rendezvényre milyen kevés embert tudtak mozgósítani. Ezért posztolom én!
- tette hozzá.
