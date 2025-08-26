Ezen röhög az egész internet: íme Magyar Péter öt legkínosabb nyári bakija

Nem az a legnagyobb baj, ha Magyar Péter a budai villájából nem tudja megkülönböztetni a napraforgót a gyomnövénytől, de akkor nem kellene mezőgazdasági szakértőként nyilatkoznia, ráadásul az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága tagjaként. Kínos történelmi baki, táncikálás a Tiszán, és elbaltázott viharjelentés is szerepel a gyűjteményükben.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke többször is bohócot csinált magából a nyáron -Fotó: Hatlaczki Balazs / Pesti Srácok

1. Csupán egy zápor?

Július elején elképesztő vihar söpört végig az országon, a balatoni vonatközlekedés a kidőlt fák és villanyoszlopok miatt napokra leállt, a fővárosban pedig a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is le kell zárni átmenetileg a hatalmas mennyiségű eső miatt - emlékeztet a Magyar Nemzet. Magyar Péter épp a reptéren tartózkodott, bosszankodott is, amiért várnia kellett, ugyanis szerinte a hazánkra lesújtó brutális vihar csupán egy kis zápor volt, és szerinte a kormány a felelős azért, hogy a szélsőséges időjárás miatt megbénult a légi közlekedés is.

Külön érdekesség, hogy pár hónappal korábban a Tisza Párt elnöke maga tett közzé egy videót, amelyben azt mondta: „Meteorológus akartam lenni. Csak hülye voltam a matematikához meg a fizikához, ez volt az egy probléma.”

2. Napraforgónak nézte a gyomnövényt

A Tisza Párt elnöke, az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja országjárásának egyik állomásán egy helyi gazdával kiment a földekre, ahol egy gyomnövényt napraforgónak nézett. Miután az egész ország rajta röhögött, ő bizonygatni kezdte, hogy igenis nagyon hasonlított annak a gaznak a levele a napraforgóéhoz.

3. Tánc a Tiszán

Miközben az Európai Bizottság éppen arról értekezett, hogy az európai emberek pénzének 20-25 százalékát odaadnák Ukrajnának, a magyarok pénzével együtt, Magyar Péter a Tiszán evezgetett és ripacskodott, egy csónakban táncolt a kamerának.

Fotó: Facebook

4. Melyik Hunyadi védte a várat?

Nyilvános megszólalásában került kínos helyzetbe Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint ugyanis Nándorfehérvárt Hunyadi Mátyás védte. A kínos bakira Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán.