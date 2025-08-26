Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Izsó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezen röhög az egész internet: íme Magyar Péter öt legkínosabb nyári bakija

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 13:40
viharTisza PártNapraforgónyárbaki
A Tisza Párt elnöke többször is bohócot csinált magából az idei nyáron.

Nem az a legnagyobb baj, ha Magyar Péter a budai villájából nem tudja megkülönböztetni a napraforgót a gyomnövénytől, de akkor nem kellene mezőgazdasági szakértőként nyilatkoznia, ráadásul az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága tagjaként. Kínos történelmi baki, táncikálás a Tiszán, és elbaltázott viharjelentés is szerepel a gyűjteményükben.

magyar Péter
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke többször is bohócot csinált magából a nyáron -Fotó: Hatlaczki Balazs / Pesti Srácok

1. Csupán egy zápor?

Július elején elképesztő vihar söpört végig az országon, a balatoni vonatközlekedés a kidőlt fák és villanyoszlopok miatt napokra leállt, a fővárosban pedig a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is le kell zárni átmenetileg a hatalmas mennyiségű eső miatt - emlékeztet a Magyar Nemzet. Magyar Péter épp a reptéren tartózkodott, bosszankodott is, amiért várnia kellett, ugyanis szerinte a hazánkra lesújtó brutális vihar csupán egy kis zápor volt, és szerinte a kormány a felelős azért, hogy a szélsőséges időjárás miatt megbénult a légi közlekedés is. 

Külön érdekesség, hogy pár hónappal korábban a Tisza Párt elnöke maga tett közzé egy videót, amelyben  azt mondta: „Meteorológus akartam lenni. Csak hülye voltam a matematikához meg a fizikához, ez volt az egy probléma.”

2.  Napraforgónak nézte a gyomnövényt

A Tisza Párt elnöke, az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja országjárásának egyik állomásán egy helyi gazdával kiment a földekre, ahol egy gyomnövényt napraforgónak nézett. Miután az egész ország rajta röhögött, ő bizonygatni kezdte, hogy igenis nagyon hasonlított annak a gaznak a levele a napraforgóéhoz.

3. Tánc a Tiszán

Miközben az Európai Bizottság éppen arról értekezett, hogy az európai emberek pénzének 20-25 százalékát odaadnák Ukrajnának, a magyarok pénzével együtt, Magyar Péter a Tiszán evezgetett és ripacskodott, egy csónakban táncolt a kamerának.

Fotó: Facebook

4. Melyik Hunyadi védte a várat?

Nyilvános megszólalásában került kínos helyzetbe Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint ugyanis Nándorfehérvárt Hunyadi Mátyás védte. A kínos bakira Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán.


„Meg tudták védeni 50 ezer muszlim ellen a várat, vagy éppen Nándorfehérváron Hunyadi Mátyás és Kapisztrán Szent János és Szilágyi Mihály” - közölte magyar Péter. Deák Dániel erre aztán így reagált: "Péter, nem Hunyadi Mátyás, hanem Hunyadi János védte Nándorfehérvárat! Ha már ilyen alapvető történelmi kérdésekkel sem vagy tisztában, legalább a sorozatot nézd meg róla, ajánlom, jó volt a Hunyadi."

5. Orseolo Pétertől Gyurcsányig - önfeladás, idegen érdekek kiszolgálása

Mindezek után nem is meglepő, hogy Magyar Péter magára vette az augusztus 20-i tűzijáték narrációjában elhangzott Orseolo Péter magyar királyról szóló történetet. Ismert, Szent István utódja háttérbe szorította a magyarokat, ezért elűzték, majd a német császár segítségével tért vissza. III. Henrik maga ültette vissza az ország trónjára. A beavatkozásnak már akkor is megkérték az árát. Péter király felajánlotta a császárnak az országot, átadta neki a koronázási ékszereket, és bevezette a német jogot Magyarországon. Ha lettek volna akkor liberális portálok, talán azt írták volna, végre helyreállt a jogállamiság – fogalmazott Dömötör Csaba, aki úgy kommentálta Magyar Péter sértődését: „Lelke rajta, biztos okkal teszi, végül is az önfeladásról és az idegen érdekek kiszolgálásáról szól” - írja összeállításában a Ripost.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu