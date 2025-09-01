Bohár Dániel: Bohózat lett a vége!

"Megkérdeztem a tiszások fővárosi képviselőjét a Tisza-adóról. Bohózat lett a vége" - írta a Facebook-oldalán közzétett posztjában Bohár Dániel, amelyben egy videót is megosztott.
Bohár Dániel Balogh Balázst, a Tisza párt Budapesti képviselőjét kereste fel, hogy megkérdezze őt arról, mi a véleménye a Tisza-adóról és Tarr Zoltán botrányos videójáról. A képviselő nagyon kellemetlen módon próbált meg kibújni Bohár Dániel kérdései alól – írta meg a Mandiner.
A budapesti polgármesteri testület képviselője tagadta, hogy a Tisza párt adót emelne. Szerinte Magyarországon most is többkulcsos adózás zajlik, ugyanis a négygyermekes édesanyák SZJA mentesek.
Balogh Balázs ezután második megkérdezésre is tagadta, hogy Tarr Zoltán valaha is olyat mondott volna, hogy ha kiderül, hogy a Tisza adót emelne, a párt megbukna.
Ezután Bohár Dániel meg szerette volna mutatni a szóban forgó videót telefonján a fővárosi képviselőnek, aki ekkor kínos menekülésbe kezdett körbe-körbe az ülésteremben.
A riporter azon kérdésére, hogy a a Tisza képviselőjét személyesen hogyan érintené a 33 százalékos adó Balogh Balázs azt válaszolta, hogy „Sehogy”.
