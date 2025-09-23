A nyugdíjasokat átverve akarja elterelni a figyelmet Magyar Péter a mentelmi ügyéről

Kedden dönt az Európai Parlament szakbizottsága Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Kocsis Máté szerint Magyar Péter mindenre képes, hogy elterelje erről az emberek figyelmét. A Fidesz frakcióvezetője azt írta, hogy a Tisza Párt elnöke most ezért éppen a nyugdíjasokat veri át - írja a Ripost.
A nyugdíjasokat lenéző Magyar Péter a mai produkciójával csak a mentelmi ügyéről akarta elterelni a figyelmet. Aki bedől neki, az meg is érdemli!
- írta Kocsis a Facebookon, majd hozzátette: abban meg semmi meglepő nincs, hogy Magyar megdicsérte a 2010 előtti gazdasági “eredményeket”, legalább látszik, kik írják a programot.
Azokat ajnározza, akik csődbe vitték az országot. Bravó! Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat.
- jelentette ki a frakcióvezető.
Kocsis Máté egy korábbi posztjában arra is emlékeztette az olvasókat, hogy a Tisza Párt elnöke korábban többször is megalázó módon beszélt az idősekről. Kocsis felvetette a kérdést, hogy vajon mennyire akarhat jót a nyugdíjasoknak az az ember,
Kocsis Máté szerint egyértelmű, hogy Magyar Pétert nem áldozza fel Brüsszel.
Ezért most borítékolom mindenkinek, hogy nem fogják kiadni a magyar igazságszolgáltatásnak, mert csak addig tudják felhasználni a saját céljaik eléréséhez (például a 13. havi elvételéhez), amíg a markukban van. Ilyen egyszerű ez. Az meg szinte mindegy, mit hazudozik ma, és mivel kábítja az idős embereket, hiszem számára ez is csak újabb kommunikációs trükk, amihez ezúttal őket használja fel. Jóformán olyan ő, mint egy unokázós csaló.
