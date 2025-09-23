Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A nyugdíjasokat átverve akarja elterelni a figyelmet Magyar Péter a mentelmi ügyéről

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 11:57
mentelmi jogKocsis Mátényugdíjas
Kocsis Máté szerint nem véletlen, hogy éppen ma állt elő a Tisza Párt elnöke valami "fontossal".
Bors
A szerző cikkei

Kedden dönt az Európai Parlament szakbizottsága Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Kocsis Máté szerint Magyar Péter mindenre képes, hogy elterelje erről az emberek figyelmét. A Fidesz frakcióvezetője azt írta, hogy a Tisza Párt elnöke most ezért éppen a nyugdíjasokat veri át - írja a Ripost.

20240505_Magyar Péter Debrecen_HBN-41
Magyar Péter lenézi a nyugdíjasokat, most éppen őket átverve akarja elterelni a figyelmet a mentelmi jogáról Fotó: Polyák Attila / MW

A nyugdíjasokat lenéző Magyar Péter a mai produkciójával csak a mentelmi ügyéről akarta elterelni a figyelmet. Aki bedől neki, az meg is érdemli!

- írta Kocsis a Facebookon, majd hozzátette: abban meg semmi meglepő nincs, hogy Magyar megdicsérte a 2010 előtti gazdasági “eredményeket”, legalább látszik, kik írják a programot.

Azokat ajnározza, akik csődbe vitték az országot. Bravó! Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat.

- jelentette ki a frakcióvezető. 

Magyar Péter lenézi a nyugdíjasokat

Kocsis Máté egy korábbi posztjában arra is emlékeztette az olvasókat, hogy a Tisza Párt elnöke korábban többször is megalázó módon beszélt az idősekről. Kocsis felvetette a kérdést, hogy vajon mennyire akarhat jót a nyugdíjasoknak az az ember,

  • aki büdösnek és büdös szájúnak nevezte őket,
  • aki azt mondta Vogel Evelinnek, hogy rád uszítom a “nyugdíjaskommandómat”,
  • aki azt üzente az öregeknek, hogy ha elment külföldre az unokájuk, “vegyenek maguknak másikat”,
  • akinek a programírója a Tisza egyik rendezvényén elmondta, hogy “nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat”,
  • aki a legbensőbb emberei szerint úgy fogalmazott, hogy nála 40-45 év a felső korhatár, mert nem szereti az időseket,
  • aki már 11 évvel ezelőtt is a nyugdíj-korhatár megemelése mellett érvelt és a “társadalom koloncainak” tartotta őket,
  • akinek a gazdasági szakértője a 13. havi nyugdíjjal gúnyolódott, majd szó szerint azt közölte: “mindenféle örömüzenetet össze kell szednie a kormánynak, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászaink akarnak”.

Magyar Péter bevédi a háborúpárti Brüsszel

Kocsis Máté szerint egyértelmű, hogy Magyar Pétert nem áldozza fel Brüsszel. 

Ezért most borítékolom mindenkinek, hogy nem fogják kiadni a magyar igazságszolgáltatásnak, mert csak addig tudják felhasználni a saját céljaik eléréséhez (például a 13. havi elvételéhez), amíg a markukban van. Ilyen egyszerű ez. Az meg szinte mindegy, mit hazudozik ma, és mivel kábítja az idős embereket, hiszem számára ez is csak újabb kommunikációs trükk, amihez ezúttal őket használja fel.  Jóformán olyan ő, mint egy unokázós csaló. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu