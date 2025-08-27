Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Zavarba ejtően kínos pillanatok: a 444 újságírója sunyin fotózgatta a TV2 riporternőjét

Herczeg Márk
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 07:36
444titokban
Mire is nem jó a Kormányinfó, ugyebár...

Elképesztően kellemetlen videó látott napvilágot a hétfői Kormányinfóról: a 444 újságírója, Herczeg Márk sunyi módon, titokban fotózgatta a TV2 riporternőjét – tette közzé Apáti Bence a Facebook-oldalán

Jó, hát tegye fel a kezét, aki nem fotózott még kormányinfón, másnaposan random, szőke riportercsajokat! Na ugye”

– fogalmazott ironikusan Apáti, hozzátéve: szerinte a 444 már biztosan írt volna több cikket is egy hasonló esetről, ha azt más követte volna el. 

