Zavarba ejtően kínos pillanatok: a 444 újságírója sunyin fotózgatta a TV2 riporternőjét

Elképesztően kellemetlen videó látott napvilágot a hétfői Kormányinfóról: a 444 újságírója, Herczeg Márk sunyi módon, titokban fotózgatta a TV2 riporternőjét – tette közzé Apáti Bence a Facebook-oldalán.
Jó, hát tegye fel a kezét, aki nem fotózott még kormányinfón, másnaposan random, szőke riportercsajokat! Na ugye”
– fogalmazott ironikusan Apáti, hozzátéve: szerinte a 444 már biztosan írt volna több cikket is egy hasonló esetről, ha azt más követte volna el.
