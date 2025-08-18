Szijjártó Péter: Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, aminek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan! – írta legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter / Fotó: Lakatos Péter / MTI

Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettes az imént arról tájékoztatott, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás

– folytatta bejegyzésében Szijjártó Péter.

„Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák.

Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!

Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában” – tette hozzá.



