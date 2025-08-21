Szijjártó Péter: A legfrissebb ukrajnai hírek bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség

"A délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség a szomszédos országban" - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

Ezt írta Szijjártó Péter / Fotó: Ripost

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az Ukrajnát ért újabb légitámadások ismét azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség.

Mindenkinek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy minél előbb létrejöjjön a háborút lezáró békemegállapodás! Csak így lehet elejét venni a további vérontásnak és pusztításnak

- szögezte le, az MTI beszámolója szerint.