Szijjártó Péter: A legfrissebb ukrajnai hírek bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség

"A délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség a szomszédos országban" - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az Ukrajnát ért újabb légitámadások ismét azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség.
Mindenkinek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy minél előbb létrejöjjön a háborút lezáró békemegállapodás! Csak így lehet elejét venni a további vérontásnak és pusztításnak
- szögezte le, az MTI beszámolója szerint.
