Bejelentést tett Szijjártó Péter, kemény válaszlépés követi a legutóbbi ukrán támadást

Magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 07:25
Ez nem maradhat következmények nélkül.
"A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a schengeni övezetből" - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

SZIJJÁRTÓ Péter
Kemény válaszlépést jelentett be Szijjártó Péter / Fotó: Hegedüs Róbert

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a tárcavezető rámutatott, hogy Ukrajna az elmúlt időszakban több támadást is indított a Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából nélkülözhetetlen Barátság kőolajvezeték ellen.

Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak

- vélekedett.

A legutóbbi támadás a Barátság kőolajvezeték ellen rendkívül súlyos volt. Olyan súlyos volt, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használni

- folytatta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormány ezt támadásként értékeli hazánk szuverenitása ellen, ezáltal pedig a történtek nem maradhatnak következmények nélkül.

Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk a teljes schengeni övezetből

 - jelentette be.

Ez az ukrán állampolgár az elkövetkezendő években nem léphet sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére

 - tette hozzá.

A miniszter végül azt hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is meg fogja védeni a nemzeti érdekeket, az energiaellátás biztonságát és Magyarország szuverenitását.

És mindenkinek, aki az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen indít támadásokat, számítania kell arra, hogy annak következményei lesznek. Így van ez most is

 - figyelmeztetett.

 

