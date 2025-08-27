Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Szentkirályi Alexandra: "Budapest nem lehet a lángoló buszok fővárosa!"

Szentkirályi Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 18:29
sára botondbuszok
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke zérótoleranciát mutat a városvezetés hanyagságával szemben.

A politikus dörgedelmes Facebook posztjában, többek között kiemelte, hogy a budapestiek biztonsága az első és nem akarja, hogy lángoló buszok lepjék el az utcákat, ezért változásokat sürget:

 

Eddig és ne tovább! Budapest nem lehet a lángoló buszok fővárosa!

Tájékoztatást kértem Sára Botond főispántól, hogy a már megkezdett és sokkoló eredményű buszellenőrzést mikor és hogyan folytatják tovább.

- kezdte bejegyzésében, majd zárásként ezt írta Szentkirályi Alexandra:

A budapestiek biztonsága az első!

Ebből nem engedünk, zéró toleranciát mutatunk a városvezetés hanyagságával szemben. Ukrán fényjáték helyett Karácsony Gergely inkább a buszokat tartsa karban! 

 


 

