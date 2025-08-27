Szentkirályi Alexandra: "Budapest nem lehet a lángoló buszok fővárosa!"

A politikus dörgedelmes Facebook posztjában, többek között kiemelte, hogy a budapestiek biztonsága az első és nem akarja, hogy lángoló buszok lepjék el az utcákat, ezért változásokat sürget:
Eddig és ne tovább! Budapest nem lehet a lángoló buszok fővárosa!
Tájékoztatást kértem Sára Botond főispántól, hogy a már megkezdett és sokkoló eredményű buszellenőrzést mikor és hogyan folytatják tovább.
- kezdte bejegyzésében, majd zárásként ezt írta Szentkirályi Alexandra:
A budapestiek biztonsága az első!
Ebből nem engedünk, zéró toleranciát mutatunk a városvezetés hanyagságával szemben. Ukrán fényjáték helyett Karácsony Gergely inkább a buszokat tartsa karban!
