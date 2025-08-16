Orbán Viktor: A világ ma biztonságosabb hely

„Soha rosszabb hétvégét!” – írta Orbán Viktor Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozójára reagálva.
A miniszterelnök a közösségi oldalán úgy fogalmazott,
„Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
