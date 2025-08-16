UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Orbán Viktor: A világ ma biztonságosabb hely

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 10:24
Vlagyimir PutyinalaszkatalálkozóDonald Trump
Orbán Viktor elégedett a Trump-Putyin egyeztetés eredményével.
N.T.
A szerző cikkei

Soha rosszabb hétvégét!” – írta Orbán Viktor Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozójára reagálva. 

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A miniszterelnök a közösségi oldalán úgy fogalmazott, 

„Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt” 

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

