Orbán Viktor Tusványoson megalapította a digitális polgári köröket

Negyedik aktualitás: Orbán Viktor bejelentette a digitális polgári körök megalapítását. "Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól!"

Szükség van egy digitális polgári erőre!

Egy közösség akkor működik, ha van digitális lába - hangsúlyozta. Kiemelte: ugyan létrehozták a Harcosok klubját, de "nem mindenkinek való a harc". A digitális polgári körök azokért alakulnak, akik a politikai csatározásokban nem akarnak részt venni, az országépítésben azonban igen.

Ötödik aktualitásként emelte ki Donald Trump győzelmét, amivel - mint magyarázta - sikerült elkerülnünk a világháborút. Emellett megszüntették a Magyarországgal szembeni politikai diszkriminációt, be tudják fejezni Paks II-t, és új beruházások is jönnek.

Lesz-e világháború

Orbán Viktor kiemelte: sajnos jelenleg nem lehet egyértelműen arra válaszolni, lesz-e III. világháború. Ebben sem a nemzetek, sem a szakértők nem értenek egyet.

"A vihar előszelét nem mindig követi vihar, viszont vannak baljós előjelek" - jelentette ki ennek kapcsán. Hozzátette: előjelek vannak, ahogy eddig is voltak. Világháborúk előtt mindig erősödik a feszültség a nagyhatalmak között. Minden világégés előtt emelkedni szokott a fegyveres konfliktusok száma és a fegyverkezési verseny is. Ez most is így van. Előjel a világgazdaság blokkosodása is és a népvándorlás, migráció felerősödése. A világháború esélye folyamatosan nő.

Ezért kell stratégiai nyugalom, csigavér. Nem vehetjük fel Ukrajnát az EU-ba, emellett erőfeszítéseket kell tennünk a békéért. Elsősorban a regionális békére kell koncentrálnunk, békeszövetségeket kell kötnünk. Emellett fel kell készülnünk arra: ha háború lesz, mi kimaradjunk ebből. A magyar kormány évek óta erre készül fel. Ennek öt pillére van:

ne legyünk kiszolgáltatottak, a nagyhatalmakkal jó kapcsolatot ápoljunk

legyen erőnk megvédeni magunknak

önellátási képesség négy területen: hadiiparban, energiában, élelmiszerben, digitális képességekben (ez utóbbi kapcsán a mesterséges intelligencia fontosságát emelteki)

humánerőforrás-fölény (erős felsőoktatás)

hosszútávú terv, háború mögötti politikai stabilitás - ennek alapja, hogy nem zárkózhatunk be semmilyen blokkba, egyensúlyra kell törekednünk

Lesz-e európai háború?

Orbán Viktor tisztázta: míg a világháború kérdéses, az, hogy európai háború van, az tény. Európa 2014 óta játszik a tűzzel.