Orbán Viktor részvétét fejezte ki a halálra vert magyar családjának

Orbán Viktor miniszterelnök is részvétét fejezte ki annak a kárpátaljai családnak, akik a napokban vesztették el hozzátartozójukat. Amint arról beszámoltunk, egy 45 éves magyar állampolgársággal rendelkező férfi lett a brutális ukrán kényszersorozás legutóbbi áldozata. A férfi bűne az volt, hogy nem akart Ukrajnáért meghalni a fronton, az ukrán katonák ezért vasdorongokkal bántalmazták.

Orbán Viktor szinte azonnal reagált a fájó veszteségre. Részvétét fejezte ki a kényszerbesorozás áldozatául esett magyar férfi családjának.

„Őszinte részvétem az ukrán kényszersorozás következtében elhunyt magyar férfi családjának. Ezekben a nehéz órákban önök mellett állunk”

– írta bejegyzésében a kormányfő.

Az áldozat három hétig feküdt a kórházban, ám a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem tudtak segíteni rajta. A 45 éves kárpátaljai férfi nővére a legnagyobb közösségi oldalon posztolt az esetről,a hol arról írt, hogy az orvosok nem engedték, hogy segítsenek az öccsén. Végig azt állították a szakemberek, hogy minden rendben van, ám a család pontosan tudta, hogy válságos a rokonuk állapota.

Az elhunyt férfi egyik ismerőse is megosztotta, milyen szörnyűségeket kellett átélnie a halála előtt a besorozni kívánt magyar férfinek.

Mindez még nem volt elég, ugyanis a verés után másnap még kiküldték a terepre, a kiképzőtáborba, ahol láthatóan összeomlott

A közösségi oldalakon egy videó is terjed, amin látható és felismerhető is a férfi, aki ukrán egyenruhában négykézláb mászik egy katonai táborban; a videót készítők először félig nevetgélve közelítenek hozzá, mondván, „kúszik a gyík”; és kérdezik, mi van vele, mire ő nem említi a verés tényét, hanem minden sérülésére, amikor mondják neki, hogy elesett ráhagyja, illetve vasat is emleget.

Innen, vagyis a táborból került végül kórházba – egy másik, azóta törölt videón állítólag az is látszik, ahogy az orvosok korábban kimentek hozzá megvizsgálni.